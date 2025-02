Grande successo per il Raduno di Tarantella a San Giorgio Morgeto – VIDEO

San Giorgio Morgeto si è trasformata, il 12 febbraio, nel cuore pulsante della tradizione musicale calabrese grazie al grande raduno di tarantella organizzato da Sergio Leva e Michele Ammazzagatti, con la preziosa collaborazione del Ristorante Luna Rossa. Un evento straordinario che ha visto la partecipazione di quasi 600 persone, tra musicisti, ballerini e appassionati di questa antica arte popolare.

La serata ha ospitato i migliori suonatori di organetto, tamburello e zampogna della Calabria, creando un’atmosfera vibrante e carica di energia, nel segno della musica e della condivisione. Ospiti d’eccezione dell’evento sono stati Peppe Sapone e Domenico Agostino, due tra i più celebri cantanti calabresi, che con le loro voci hanno reso la serata ancora più speciale, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionante tra tradizione e passione.

L’entusiasmo e la partecipazione straordinaria hanno reso il raduno un autentico boom di presenze, dimostrando come la tarantella continui a essere un elemento identitario fondamentale per la cultura calabrese. Visto il successo ottenuto, gli organizzatori promettono di riproporre presto un nuovo incontro, per continuare a celebrare insieme la musica e le radici della Calabria.

Un evento che ha confermato, ancora una volta, che la tradizione è più viva che mai e che la tarantella continua a essere un collante tra le generazioni, unendo giovani e anziani in un’unica grande festa di suoni, colori e movimento.