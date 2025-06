Grande successo per lo screening cardiovascolare gratuito al porto turistico di Cetraro: un esempio di rete associativa e istituzionale

Cetraro (CS), 15 giugno 2025 – Si è conclusa con uno straordinario successo la giornata dedicata allo screening cardiovascolare gratuito, tenutasi oggi presso il suggestivo Porto Turistico di Cetraro. L’iniziativa, frutto di una sinergica collaborazione tra associazioni di volontariato e istituzioni locali, ha visto una grande partecipazione di cittadini, a testimonianza della crescente sensibilità verso la prevenzione e la salute cardiovascolare.

L’evento ha rappresentato un esempio virtuoso di come la rete tra associazioni e istituzioni possa generare un impatto positivo e concreto sulla comunità. Un ringraziamento sentito va a tutti i volontari delle associazioni coinvolte, il cui impegno e la cui dedizione sono stati fondamentali per la perfetta riuscita dell’iniziativa. La loro presenza instancabile e la loro professionalità hanno garantito un’accoglienza efficiente e un supporto prezioso a tutti i partecipanti.

Un plauso particolare va all’Amministrazione Comunale di Cetraro, con un ringraziamento speciale al Sindaco, Avv. Giuseppe Aieta, che ha attivamente partecipato all’evento, dimostrando una tangibile vicinanza ai cittadini e un profondo interesse per la loro salute. La presenza del Sindaco e dei suoi assessori ha rafforzato il messaggio di importanza della prevenzione e dell’impegno congiunto per il benessere della comunità.

Infine, un ringraziamento commosso e doveroso è rivolto a tutta l’équipe della Cardiologia Spoke Paola-Cetraro. La loro costante disponibilità, la competenza e la professionalità, manifestate in ogni fase dell’organizzazione e dello svolgimento dello screening, sono state cruciali per offrire un servizio di alta qualità ai cittadini. La loro presenza qualificata ha garantito un supporto medico-scientifico impeccabile, rendendo l’iniziativa un punto di riferimento per la prevenzione cardiologica sul territorio.

La giornata di oggi conferma l’importanza di promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, e ribadisce la forza della collaborazione tra tutti gli attori del territorio per il raggiungimento di obiettivi comuni a beneficio della collettività.