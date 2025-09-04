Grande successo per Taurianova con il tradizionale “raduno dei Giganti”.

Taurianova (RC), 4/09/2025 – il clamoroso successo riscosso nella serata di martedì 26 agosto in piazza Macrì, conferma irrevocabilmente come il “Raduno dei Giganti” di Taurianova valichi i confini regionali, divenendo un evento di elevata portata culturale.

Per il quinto anno consecutivo, la cittadina della Vallis Salinarum (Piana di Gioia Tauro) ha ospitato il celebre “Festival dei Giganti” Mata e Grifone e delle loro varianti; protagonisti sono infatti delle imponenti figure in cartapesta che simulano balli in coppia a ritmo di tamburi.

Un evento organizzato dal gruppo “Giganti di Taurianova” dei fratelli Taverna, in collaborazione con i commercianti del posto e patrocinato dall’amministrazione comunale che registra di anno in anno presenze da record, confermandosi quale uno dei raduni più attesi della regione.

La V edizione del festival ha visto la partecipazione di ben 15 coppie provenienti dal vibonese e dal reggino; a far da sottofondo allo storico ballo dei colossi in cartapesta, il tamburinato Antonio Luzza tra i più rinomati del territorio calabrese.

Simone Taverna, a capo del gruppo “I Giganti di Taurianova”, soddisfatto dei risvolti positivi a seguito del Raduno, ha espresso profonda gratitudine nei confronti dell’amministrazione comunale e dell’assessore Grimaldi, con l’auspicio di portare avanti con gran successo il progetto alla base di questo grande evento folkloristico.