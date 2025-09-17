Grandi emozioni a Reggio Calabria nel ricordo di Antonino Trunfio e Giovanna Mellino

Il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria ha ospitato domenica scorsa “Per Nino e Giovanna”, un’emozionante serata in ricordo dei coniugi reggini Antonino Trunfio e Giovanna Mellino scomparsi 30 anni fa in un incidente stradale.

L’iniziativa, ideata da Loredana Mellino e organizzata dai figli della coppia, con il contributo del fratello e della sorella di Giovanna, Enzo e Maria Flora, si è svolta in un clima di grande partecipazione sia sul piano emotivo che numerico.

“Più che una serata ha spiegato in apertura il giornalista reggino Emilio Buttaro, conduttore dell’evento e cognato di Nino e Giovanna si tratta di una dedica per due persone davvero speciali e benvolute da tutti”.

Durante l’incontro sono stati proposti in foto e in video alcuni dei momenti di vita più significativi degli amatissimi e indimenticabili coniugi. Amici, parenti, colleghi di lavoro, vicini di casa della coppia hanno portato la loro testimonianza sia personalmente che attraverso messaggi vocali o letti nel corso della serata.

I ringraziamenti finali da parte di Francesco e Rocco, figli di Nino e Giovanna hanno fatto scattare un’interminabile e commovente standing ovation.