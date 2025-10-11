Grandinetti “basta ambiguità, è tempo di scegliere da che parte stare per modificare le cose”

Viviamo in tempi in cui tutto viene semplificato. Dalle questioni sociali a quelle tecnologiche, fino alle sofferenze umane, tutto deve essere compreso in un lampo, giudicato in un clic, liquidato con un titolo.

È la logica dell’immediatezza che ci rende sempre più pragmatici ma sempre meno umani.

Ci abitua a non andare oltre l’apparenza, a non scavare dietro le storie. Così l’immigrato che arriva in Occidente viene ridotto a “uno che dovrebbe restare a casa sua”, come se la disperazione fosse una scelta e non una condanna.

Chi vive un disagio psicologico viene marchiato come “malato” e basta, senza che si provi a capire i drammi esistenziali, relazionali e sociali che lo attraversano.

Le parate del Pride vengono bollate come “spettacoli indecorosi” dai benpensanti, incapaci di cogliere che quella è una forma di liberazione dopo secoli di discriminazioni e silenzi imposti.

Le manifestazioni dei giovani per Gaza o per il clima vengono viste come un fastidio, un intralcio alla “vita normale”, invece che come il segnale più bello: ragazzi e ragazze che tornano a indignarsi, a protestare, a credere che un mondo più giusto sia possibile, proprio come accadde negli anni ’60 e ’70.

È in questo clima di superficialità e disattenzione collettiva che attecchiscono i sovranismi più tristi, quelli che alimentano la paura del diverso e offrono risposte semplici a problemi complessi. Eppure la politica, soprattutto quella di sinistra, non può permettersi di scivolare in questa trappola.

Il centrosinistra deve tornare a essere la forza che dà voce alla complessità, che difende la dignità umana senza compromessi, che spiega con parole semplici ma profonde da che parte sta.

Deve parlare non solo agli intellettuali, ma anche e soprattutto a quella parte del Paese che vorrebbe stare con noi ma che oggi non ci riconosce più, perché non sa più chi siamo.

Dobbiamo dirlo con chiarezza: noi stiamo con chi soffre, con chi fa fatica a fine mese, con chi ha perso fiducia perché vede i colossi economici moltiplicare utili miliardari mentre lui deve scegliere se pagare la bolletta o fare la spesa.

Siamo quelli che credono in un Paese più equo, dove la ricchezza non resti concentrata in poche mani ma torni, almeno in parte, alla collettività e a chi ogni giorno fa più fatica.

Le grandi lobby, le multinazionali, le banche che accumulano profitti enormi senza restituire nulla alla collettività devono contribuire in modo equo e qualora non lo facciano volontariamente, lo Stato ha il dovere di intervenire. È una questione di giustizia, non di ideologia.

Ritrovare un linguaggio chiaro, umano e coraggioso che parli di equità, di solidarietà, di libertà e non è solo una scelta politica, ma una responsabilità morale.

Perché se la sinistra non spiega più chi difende, chi ascolta e chi rappresenta, e il centro non ritrova se stesso, quello che nella storia italiana ha contribuito a combattere il fascismo, a difendere la democrazia e a costruire la Repubblica e che chiarisca che non ha nulla a che vedere con chi oggi si dichiara moderato ma sostiene il sovranismo e il capitale incondizionato allora lo faranno altri con slogan semplici e verità distorte.

E allora sì, continueremo a vivere in un mondo che giudica in fretta, che dimentica presto e che non capisce più la differenza tra forza e umanità. Se avessi trent’anni di meno, forse oggi proverei a rifondare qualcosa del genere: un luogo politico e ideale che parta da queste convinzioni, che metta al centro la giustizia, la solidarietà e la libertà.

Ma anche adesso, con gli anni che ho, posso almeno tentare di invitare i tanti giovani disincantati quelli che si sono allontanati da una politica becera e senz’anima, e anche quelli che, pur militando, non hanno ancora fatto il salto necessario per essere davvero giovani a riprendere in mano il loro futuro, e con esso il nostro futuro e a creare o rifondare una casa vera, non una semplice sigla, dove ritrovarsi, discutere, sognare e lottare.

A farlo senza paura e senza indugi.