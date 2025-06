Grandinetti risponde a Talerico: “Chi non conosce Lamezia, dovrebbe almeno rispettarla”

In una nota diffusa alla stampa, Francesco Grandinetti ha replicato alle recenti dichiarazioni dell’onorevole Antonello Talerico, intervenuto nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Lamezia Terme.

Grandinetti afferma: “È davvero stupefacente leggere le parole dell’onorevole Talerico. Un uomo che, da cittadino non lametino, si permette di giudicare le sorti della nostra città, pontificando da una posizione che non nasce dal territorio, né lo vive, né lo conosce”.

Secondo l’ex presidente del Consiglio comunale, Talerico si sarebbe fatto portavoce di un centrodestra che negli ultimi dieci anni “ha governato Lamezia portandola nel pantano dell’irrilevanza politica e dell’abbandono urbano”. Grandinetti attribuisce alla passata amministrazione – da lui definita “a trazione Forza Italia” – la responsabilità di una mancata progettualità, dell’assenza di investimenti e di un progressivo depauperamento dei servizi cittadini.

“Talerico parla di ‘mancanza di visione e numeri’? – dichiara Grandinetti – Ma dov’era la visione negli ultimi dieci anni? Dov’erano i numeri quando serviva rigenerare le piazze, valorizzare i quartieri, creare opportunità per i giovani? Dov’era l’amministrazione quando il nostro aeroporto veniva declassato?”.

Il comunicato contiene anche un esplicito riferimento alla candidatura di Doris Lo Moro, sostenuta dallo stesso Grandinetti: “Quella stessa amministrazione – scrive – oggi si ripresenta con gli stessi volti e le stesse logiche di potere, non tollerando che una donna libera e competente possa rappresentare un cambiamento reale”.

Grandinetti contesta inoltre l’argomento della “mancanza di numeri” in consiglio comunale, spesso sollevato dagli avversari per mettere in dubbio la governabilità in caso di vittoria del centrosinistra. Ricorda l’esperienza amministrativa di Gianni Speranza, che – sottolinea – governò per dieci anni nonostante una minoranza iniziale, grazie a credibilità e capacità di dialogo.

“La storia insegna – aggiunge – che chi ha idee forti e rispetto per la città trova la strada per governare, anche tra le difficoltà”.

Infine, Grandinetti rivolge un messaggio diretto a Talerico: “Invece di preoccuparsi dei numeri, si chieda perché tanti cittadini vedono in Doris Lo Moro una vera opportunità di riscatto. Forse ha paura che una Lamezia nuova possa finalmente contare. A lui diciamo: si astenga dal parlare a nome dei lametini. Sappiamo difenderci da soli. E sappiamo riconoscere chi vuole ricostruire”.

Grandinetti conclude con una nota dal tono deciso: “Il vento è cambiato. E non saranno le sue parole, né le sue paure, a fermarlo”.