Graphic Design Meetings, grandi nomi a Catanzaro per il doppio ciclo di incontri sulla comunicazione visiva voluto dall’Accademia di Belle Arti

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro apre le porte all’approfondimento sulla comunicazione visiva italiana con i Graphic Design Meetings, un doppio ciclo di appuntamenti di alta formazione che metteranno gli studenti dell’Accademia a diretto contatto con nomi di spicco del panorama italiano e internazionale.

Il primo ciclo, dal 6 all’8 maggio, si apre con la lectio magistralis di Toni Thorimbert, reporter, ritrattista, affermato fotografo di moda e art director, capace di reinventare continuamente il suo rapporto con la fotografia e spesso in anticipo sui tempi e sulle tendenze il cui nome è strettamente legato a testate come Rolling Stone, Vanity Fair e Max.

La sua ricerca fonde fotografia, introspezione e cultura contemporanea: nel corso della lezione aperta agli studenti e alla città, condurrà i partecipanti dentro il racconto fotografico, tra autenticità e costruzione dell’immagine.

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 10:30 nell’Aula Magna della sede ex Educandato dell’Aba, in via Tripoli, 46. La lezione sarà introdotta dai saluti istituzionali del direttore dell’Accademia, Virgilio Piccari, e di Vincenzo Costantino, assessore al Turismo e alle Politiche giovanili del Comune di Catanzaro.

Al pomeriggio dalle 14:00 sarà la volta di Teodora Malavenda, photo editor e consulente per progetti culturali, cura narrazioni fotografiche per riviste, festival ed esposizioni, nonché docente in corsi e masterclass di fotografia e comunicazione.

Il suo intervento esplorerà la figura del photo editor e il processo di selezione e costruzione delle immagini nel contesto editoriale.

Il 7 e l’8, a partire dalle 10:30, sarà la volta del doppio workshop di Stefano Cipolla art director del settimanale l’Espresso, tra i principali riferimenti della grafica editoriale italiana.

I suoi due workshop affronteranno le sfide del design dell’informazione e il ruolo dell’art direction nei media contemporanei, tra etica visiva e identità grafica. I workshop sono appannaggio degli studenti dell’Accademia.

La rassegna è ideata e realizzata dalla Scuola di Graphic Design dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, coordinata da Luca Sivelli.

Oltre allo stesso coordinatore della Scuola, hanno lavorato alla costruzione dei Graphic Design Meetings i docenti Aba Chiara Del Luongo, Paolo Genoese, Bruno La Vergata e Federico Losito.

La prima settimana dei Graphic Design Meetings (che proseguiranno il 14, 15 e 16 maggio prossimi) anticipa l’avvio del Performing Festival, la rassegna artistica dal 9 fino al 30 maggio prossimi metterà Catanzaro al centro del linguaggio dell’arte performativa italiana e internazionale.

L’iniziativa si propone come un momento formativo di eccellenza, che rafforza il dialogo tra Accademia e mondo professionale e porta a Catanzaro esperienze di respiro nazionale, capaci di stimolare riflessioni critiche e crescita progettuale.