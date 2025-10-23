Gratta e Vinci: a Polistena (RC) colpo da 30mila euro con “Ultra Numerissimi”

Calabria a segno con il Gratta e Vinci “Ultra Numerissimi”.

Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, è stato centrato un colpo da 30mila euro presso la Tabaccheria Panaia in via Grio Commendatore Vincenzo, 33.

Il settore giochi è in una fase di sostanziale stabilità in Calabria: i dati per il 2024 elaborati da Agipronews hanno rilevato che la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) ha toccato quota 458 milioni di euro nei punti vendita, solo quattro milioni in più rispetto al 2023.

Nello specifico, crescono le lotterie istantanee (83 milioni +7,7% rispetto ai dodici mesi precedenti).

Si registra invece un lieve incremento per quanto riguarda il gioco retail nella provincia di Reggio Calabria: la spesa raggiunge i 144 milioni di euro, in aumento (+2,8%) rispetto ai 140 milioni del 2023.