Grave incidente lungo la Jonio – Tirreno a Gioiosa Ionica. Tre i morti

Uno scontro frontale tra un’auto e un autobus è costato la vita ad una coppia di coniugi e al loro amico, tutti originari di Serra San Bruno

Gioiosa Jonica (Rc), 20 ottobre 2025 – Un’ennesima tragedia della strada quella consumatasi oggi a Gioiosa Jonica, nel reggino, lungo la statale 662 Jonio- Tirreno.

Lo scontro frontale sarebbe avvenuto tra un’auto, una Ford station wagon ed un autobus di linea; un impatto violento che non ha lasciato scampo ai tre occupanti della vettura, strappati alla vita drammaticamente.

Giovani vite spezzate quelle dei coniugi Salvatore Primerano e Lucia Elisabetta Vellone, morti sul colpo e del loro amico, Domenico Massa, deceduto durante il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale di Catanzaro.

Tutte e tre le vittime, originarie di Serra San Bruno, nel vibonese, lasciano una scia di dolore nella loro comunità che, insieme a tutta l’amministrazione comunale, esprimono vicinanza ai familiari delle vittime e loro più sentito cordoglio.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che ora indagano per fornire l’esatta dinamica dei fatti. Dalle prime ricostruzioni, il frontale potrebbe essere stato causato potrebbe da un’avaria meccanica del’autobus o da un attimo di distrazione da parte del conducente.

Sul posto anche i tecnici Anas per gestire la congestione stradale, che ha comportato importanti problemi per la viabilità 

