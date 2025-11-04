Grave incidente sulla SS18 tra Scalea e San Nicola Arcella. Ribaltata un auto – VIDEO

Scalea (CS), 4 novembre 2025 – Attimi di tensione lungo la Strada Statale 18, all’altezza della Baia di Carpino nel tratto tra Scalea e San Nicola Arcella, nel cosentino dove lo scontro tra due autovetture ha causato il ribaltamento di una di queste, al cui bordo vi era una donna.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto, ha procurato forti disagi alla viabilità.

La gravita dell’impatto ha richiesto il pronto intervento della Squadra dei Vigili del Fuoco di Scalea, che ha effettuato le operazioni di soccorso necessarie ad estrarre la conducente, intrappolata tra le lamiere del veicolo ribaltatosi.

In una prima fase la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario accorso immediatamente sul luogo del sinistro tra cui i sanitari della Pet e della Croce Verde di Lattarico, ma in vista della gravità delle sue condizioni, ne è stato richiesto l’urgente trasferimento presso l’Ospedale di Praia. A garantire un trasporto celere, l’arrivo dell’elisoccroso che giunto sul posto ha caricato la donna ferita, destinandola al nosocomio