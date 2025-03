Gravi condizioni della Strada Aracri e della strada ex 536 Maropati-Galatro

di Aldo Polisena

Ancora una volta, in qualità di portavoce del Comitato Ionio-Tirreno per la mobilità sostenibile, ma anche come cittadino di questa Città Metropolitana, mi trovo costretto a dover segnalare le pessime condizioni in cui si trovano le due arterie in oggetto e che assumono, nel territorio, una importante valenza per i collegamenti viari tra i vari Comuni.

In particolare la strada di collegamento tre il comune di Cinquefrondi, Anoia e Melicucco (strada di Aracri),che riveste un ruolo fondamentale nel piano della viabilità secondaria e che tra l’altro bypassa i centri urbani rendendo più facile i collegamenti, si trova da diverso tempo in una condizione di grave abbandono con buche, voragini, deviazioni, assenza di ordinaria pulizia ai margini stradali, con alberi e rami che invadono i limiti rendendo difficoltoso il doppio senso di circolazione.

La strada statale, ex 536, che collega Maropati a Feroleto della Chiesa e a Galatro, vive una condizione paradossale. Per ben tre volte è stata chiusa per diversi mesi per una frana che continua a persistere nel tratto Maropati imbocco strada per Tritanti.

L’ultima frana risale a Marzo del 2023 e la strada è percorribile con difficoltà perché la carreggiata e occupata da terreno franoso e alberi.

E’ bene ricordare che questa strada è l’unica via di collegamento verso i comuni di Giffone, Galatro, Feroleto della Chiesa, Laureana di Borrello e verso l’A2.

Le condizioni metereologiche di questi giorni, con piogge continue, smottamenti e temporali non hanno fatto altro che aggravare la situazione della mobilità dei nostri cittadini sulle strade di competenza della Città Metropolitana. Pertanto si invitano, ancora una volta, gli Enti in indirizzo a voler effettuare un sopralluogo per visionare le condizioni delle strade segnalate.

Si allegano le foto che danno il senso della condizione della nostra viabilità.

Aldo Polisena

Portavoce del Comitato

Ionio -Tirreno