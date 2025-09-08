Gravity Race: Salvatore Giglio protagonista assoluto a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio

Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ), 8 Settembre 2025 – Sant’Andrea Apostolo dello Jonio ha vissuto un weekend di adrenalina pura sabato 6 e domenica 7 settembre 2025, con la prima edizione della Gravity Race, tappa valida per il Campionato Italiano USACLI e per il Campionato Interregionale Calabria/Sicilia.

Tra i protagonisti della due giorni spicca Salvatore Giglio, che nella categoria N5K Pro ha saputo imporsi con classe, determinazione e prestazioni da incorniciare.

La giornata inaugurale di sabato è servita a Giglio per prendere le misure al nuovo telaio Jesolo Kart Technology, fornito appositamente dall’azienda per l’occasione. Nonostante si trattasse di un esordio tecnico, sin dalle prime prove il pilota calabrese ha dimostrato una velocità impressionante, lasciando intravedere la possibilità di scrivere il proprio nome sul gradino più alto del podio.

La conferma è arrivata domenica 7 settembre: dopo un meticoloso lavoro di setup, Giglio ha dominato la prima e la seconda manche, adottando soluzioni tecniche decisive come l’irrigidimento della barra anteriore, che gli hanno permesso di consolidare un vantaggio netto sugli avversari.

Su un circuito di 3,5 km, il pilota ha fermato il cronometro sul tempo record di 3:25.95, migliorando il suo precedente personale di 3:27.39 e infliggendo un distacco di 7,85 secondi: numeri che raccontano la supremazia di Giglio in questa prima edizione della competizione jonica.

La sua performance non solo ha regalato spettacolo al pubblico presente, ma ha confermato ancora una volta il talento di un pilota capace di unire tecnica, strategia e velocità pura.

Con questa prova straordinaria, Salvatore Giglio si candida come uno dei principali protagonisti della stagione, lasciando intendere che il meglio deve ancora venire.

Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco di Sant’Andrea sullo Ionio per l’ospitalità e il responsabile ed organizzatore del Gravity race nella persona di Francesco Rotella, per la serietà e la professionalità.