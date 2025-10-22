Graziano di Natale “È Ora, una Piattaforma per la Provincia di Cosenza”

“In un momento cruciale per il futuro della Calabria, è fondamentale avviare una nuova fase di cambiamento, partendo dai territori e dagli amministratori pubblici.

È tempo di unire le forze per affrontare le sfide che ci attendono.

Iniziamo creando una piattaforma per la Provincia di Cosenza focalizzata su viabilità, trasporti, sistemi di collegamento ed edilizia scolastica.

È giunto il momento di mettere in rete Sindaci e amministratori locali, creando una rete capace di rispondere alle esigenze del nostro territorio.

La provincia di Cosenza, la più grande del centro sud, affronta emergenze che compromettono la qualità della vita dei cittadini. Viabilità, trasporti ed edilizia scolastica sono questioni urgenti che necessitano di un confronto costruttivo tra amministratori e cittadini.

Occorre superare le vecchie logiche e le incrostazioni che hanno ostacolato il nostro sviluppo. Le sfide che si pongono davanti a noi sono significative e richiedono il nostro massimo impegno. In particolare, le elezioni provinciali di Cosenza rappresentano un’opportunità fondamentale per avviare quel cambiamento tanto atteso”.