Graziano Di Natale “la coalizione civica e progressista, il finanziamento del porto è una bufala da campagna elettorale”

“La Coalizione Civica e Progressista esprime il proprio sconcerto e la propria indignazione per le affermazioni e le promesse fatte da Occhiuto, Ciodaro e Perrotta riguardo al finanziamento del Porto di Paola.

È evidente che i cittadini paolani stiano assistendo all’ennesima presa in giro, un’operazione di propaganda elettorale priva di sostanza.

In qualità di rappresentanti dei cittadini che nelle scorse elezioni amministrative hanno riposto la loro fiducia nella Coalizione Civica e Progressista, non possiamo esimerci dal denunciare questa situazione.

Torna, infatti, la considerazione politica che avevamo già espresso:

Perrotta svende la sua identità di sinistra per allearsi con la Lega di Salvini, un fatto che suscita non poche perplessità.

Ciò che ci preoccupa maggiormente è l’arrivo del Presidente della Giunta Regionale in città, annunciando un finanziamento per il porto che si rivela essere l’ennesima bufala, simile a quella sull’apertura del

servizio di emodinamica.

È importante sottolineare che i fondi di cui si parla sono fondi di rotazione, i quali, se non accompagnati da investimenti privati, rischiano di tornare indietro. Non c’è nulla di concreto, solo false promesse!

I cittadini di Paola sono intelligenti e non si lasceranno ingannare da chi, nel pieno della campagna elettorale, lancia affermazioni infondate nella speranza di ottenere consenso.

La Coalizione Civica e Progressista continuerà a lavorare per il bene della comunità, senza cedere a facili illusioni e a giochi di potere che non fanno altro che danneggiare la nostra città”.