Cosenza

Graziano di Natale “Nessuno slittamento delle elezioni per la Provincia di Cosenza”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio13 Dicembre 2025
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graziano di natale

Nessuno slittamento delle elezioni per la Provincia di Cosenza.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del nuovo Presidente della Provincia si devono svolgere entro 90 giorni dalla scadenza del consiglio e dall’eventuale decadenza del presidente. Qualsiasi altra ricostruzione è infondata e minaccia la credibilità delle istituzioni.

L’articolo 79 lettera B della legge 56/2014 stabilisce chiaramente che “l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale deve avvenire entro novanta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali”.

Questo è fondamentale per garantire l’effettiva rappresentatività degli organi eletti e per assicurare la corrispondenza con i territori.

È essenziale che gli amministratori locali abbiano il diritto di scegliere democraticamente i loro rappresentanti e di affrontare attivamente i problemi delle comunità che rappresentano.

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