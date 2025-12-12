Graziano di Natale “Nessuno slittamento delle elezioni per la Provincia di Cosenza”
Nessuno slittamento delle elezioni per la Provincia di Cosenza.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del nuovo Presidente della Provincia si devono svolgere entro 90 giorni dalla scadenza del consiglio e dall’eventuale decadenza del presidente. Qualsiasi altra ricostruzione è infondata e minaccia la credibilità delle istituzioni.
L’articolo 79 lettera B della legge 56/2014 stabilisce chiaramente che “l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale deve avvenire entro novanta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali”.
Questo è fondamentale per garantire l’effettiva rappresentatività degli organi eletti e per assicurare la corrispondenza con i territori.
È essenziale che gli amministratori locali abbiano il diritto di scegliere democraticamente i loro rappresentanti e di affrontare attivamente i problemi delle comunità che rappresentano.