Graziano di Natale “per i Lavoratori Ex Sibari Crati arriva la firma dei Contratti a Tempo Indeterminato presso il Consorzio Unico Calabria e la presa in servizio”

I lavoratori ex Sibari Crati hanno finalmente firmato i contratti a tempo indeterminato presso il Consorzio Unico Calabria.

A partire da oggi, questi professionisti sono ufficialmente in servizio presso gli uffici del catasto, segnando una nuova fase della loro carriera lavorativa.

La cerimonia di firma si è svolta ieri nella sede del Consorzio Unico Calabria, alla presenza del Commissario Dott. Giacomo Giovinazzo, dei lavoratori coinvolti e degli avvocati Graziano Di Natale e Francesco Grossi.

Un momento significativo che segna la conclusione di una lunga vicenda giuridica, durata anni, durante la quale i lavoratori hanno lottato per il riconoscimento dei loro diritti.

Gli avvocati Di Natale e Grossi hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di questo traguardo non solo per i lavoratori, ma anche per l’accoglienza delle tesi difensive presentate nel corso della vicenda.

“Siamo felici per i lavoratori, il loro impegno è stato premiato e oggi possiamo festeggiare un importante passo verso la stabilità e il riconoscimento professionale”, hanno dichiarato.

Questo evento rappresenta non solo una vittoria per i singoli lavoratori, ma anche un segnale positivo per l’intero settore, evidenziando l’importanza della tutela dei diritti nel mondo del lavoro.