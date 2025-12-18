Cosenza
Graziano Di Natale “ristabilire nella Provincia di Cosenza le pratiche di buon governo”
Ho preso atto delle recenti dichiarazioni del sindacato CGIL riguardo alla gestione dei concorsi sotto la leadership dell’ex Presidente Succurro. Condivido pienamente le loro preoccupazioni e la necessità di una valutazione critica su come sono state condotte queste procedure.
È inaccettabile che si parli di concorsi “su misura” espletati dall’ente provinciale bruzio. Questo non solo mina la dignità dei lavoratori, ma mette anche in discussione la trasparenza e l’integrità delle istituzioni pubbliche.
Tuttavia, è fondamentale riconoscere che la possibilità di avviare un nuovo governo per l’ente provinciale non è frutto del caso, ma è il risultato del coraggio e della determinazione di La Migliore Calabria.
È stato il nostro movimento a sollevare per primo la questione di incompatibilità dell’ex Presidente, quando altri, come l’opposizione PD, hanno scelto il silenzio, abdicano così al loro ruolo di vigilanza e responsabilità.
È tempo di agire con trasparenza e responsabilità per restituire fiducia ai cittadini e garantire che l’ente provinciale operi nell’interesse della comunità.