Graziano: «Insiti non è un’opzione, la legge indica lì la Cittadella degli Uffici»

«Raccolgo l’invito al confronto sul destino di Insiti perché riguarda il cuore stesso della fusione di Corigliano-Rossano».

Così Giuseppe Graziano, già consigliere regionale della Calabria ed estensore della legge regionale n. 2 del 2018, interviene nel dibattito apertosi dopo le indiscrezioni emerse dal masterplan per l’area baricentrica della città.

«La legge che ha istituito il Comune unico chiarisce Graziano non si limita a sancire una fusione amministrativa, ma individua una precisa architettura istituzionale.

E lo fa in modo esplicito: Insiti è indicata come l’area destinata a ospitare la sede del Comune e a favorire la concentrazione degli uffici pubblici. Non è una suggestione politica, ma una scelta normativa pensata per dare alla città un centro riconoscibile e funzionale».

Secondo Graziano, il punto non è mettere in discussione il valore ambientale o paesaggistico dell’area, ma evitare un equivoco di fondo: «Nessuno ha mai immaginato Insiti come una colata di cemento.

È una lettura semplicistica e fuorviante. Esistono oggi soluzioni urbanistiche avanzate, capaci di realizzare un centro direzionale pubblico pienamente ecosostenibile, integrato nel verde, con consumi energetici ridotti e funzioni compatibili con il paesaggio. La Cittadella degli Uffici non è l’antitesi dell’ambiente».

Il tema, per l’ex consigliere regionale, è invece organizzativo e istituzionale: «Una città delle dimensioni e della complessità di Corigliano-Rossano non può funzionare con uffici spezzettati, duplicazioni continue, sedi provvisorie e percorsi amministrativi confusi.

La Cittadella degli Uffici serve a creare una regia amministrativa unitaria, a razionalizzare i servizi, a rendere più efficiente il rapporto tra cittadini e Comune».

Graziano lega questo passaggio a un altro elemento fondante della legge sulla fusione: «La Cittadella degli Uffici viaggia di pari passo con l’istituzione dei municipi d’area, fino a un massimo di sette.

È questo l’equilibrio pensato dal legislatore: un centro amministrativo forte e riconoscibile e, allo stesso tempo, un decentramento reale dei servizi sui territori, per garantire prossimità, identità e partecipazione. Senza il centro, il decentramento perde senso. Senza il decentramento, il centro diventa distante».

Da qui l’invito a riportare il dibattito sul piano delle scelte strategiche: «Insiti non può essere trattata come una delle tante aree da riqualificare. È il luogo della sintesi urbana e istituzionale della città unica.

Ogni progetto che la riguarda dovrebbe partire da questa funzione e costruire attorno ad essa le altre componenti: verde, sport, cultura, servizi».

La conclusione è un richiamo alla responsabilità collettiva: «La fusione è stata una scelta coraggiosa, che richiede coerenza nel tempo.

Oggi è necessario riaprire un confronto serio e trasparente su Insiti, nel rispetto della legge e dello spirito con cui è stata scritta. Non per dividere, ma per dare finalmente alla città un assetto chiaro, funzionale e condiviso».