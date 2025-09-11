Senza categoria

Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi: il racconto condiviso della Calabria

di Nicoletta Toselli
Nel panorama della comunicazione calabrese, spesso segnato da frammentazione e difficoltà, emergono storie che raccontano una possibilità diversa: quella di costruire insieme, con costanza e dedizione, un percorso credibile e riconosciuto.
La storia di Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi, con Calabria Reportage e Tomarchio TV, è esattamente questo: la dimostrazione che la forza di una coppia, nella vita come nel lavoro, può trasformarsi in un motore capace di dare voce a un intero territorio.
Il loro non è soltanto un impegno giornalistico in senso stretto, ma un progetto di comunicazione a tutto campo.
Significa raccontare i fatti, certo, ma anche valorizzare eventi, dare visibilità alle realtà locali, costruire una narrazione che tiene insieme cronaca, cultura, costume e identità.
In un tempo in cui l’informazione rischia di diventare frammentaria e fugace, Tomarchio e Pizzi scelgono di offrire uno sguardo ampio, capace di unire rigore e passione, professionalità e sensibilità.
Questa esperienza è la prova che la comunicazione non è mai solo tecnica, non è solo mezzo: è relazione, è fiducia, è capacità di intrecciare storie.
E se dietro c’è una coppia che condivide la stessa visione, allora il risultato diventa più solido e duraturo.
Insieme affrontano le fatiche quotidiane di un settore competitivo, insieme raccolgono i frutti di un lavoro che, nel tempo, ha saputo conquistare credibilità e vicinanza con il pubblico.
Il loro cammino ci dice qualcosa di importante: i progetti funzionano quando diventano progetti di vita. La comunicazione, fatta con serietà e passione, non è mai solo un mestiere, ma un servizio alla comunità. Ed è proprio questa la chiave: restituire alla Calabria un’immagine che sia specchio fedele delle sue complessità, ma anche delle sue energie positive.
In fondo, la lezione che Tomarchio e Pizzi offrono è semplice: i compagni giusti di viaggio non si limitano a condividere un percorso, ma lo trasformano.
Perché la comunicazione non è soltanto dire, ma unire; non è solo raccontare, ma far vivere. E quando diventa progetto di vita, allora diventa anche destino condiviso.
