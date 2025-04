Graziano Tomarchio nominato reporter ufficiale dell’ Associazione Nazionale Carabinieri-Sezione Taurianova

di Nicoletta Toselli

Un nuovo riconoscimento per Graziano Tomarchio, editore del periodico Calabria Reportage, da sempre impegnato nella promozione del territorio e nella valorizzazione dell’informazione locale.

Nei giorni scorsi, Tomarchio è stato nominato reporter ufficiale dell’ANC Sezione Taurianova. A conferirgli l’incarico è stato Saverio DE GAETANO, Presidente della citata Sezione, che ha voluto così sottolineare la stima e la fiducia nei confronti del lavoro svolto dal giornalista calabrese.

«Ringrazio per questa nomina che accolgo con grande senso di responsabilità – ha dichiarato Tomarchio –. Mi auguro che questa collaborazione possa rafforzarsi nel tempo, in uno spirito di reciproco rispetto e condivisione degli stessi valori: legalità, trasparenza e impegno per il bene comune».

Un passo significativo che conferma il ruolo sempre più centrale dell’informazione come ponte tra le istituzioni e i cittadini.