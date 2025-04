Grazie all’impegno di famiglie ed attività commerciali la raccolta differenziata a marzo super il 77% a Motta San Giovanni

Grazie alla sensibilità della nostra comunità, registriamo un record nella raccolta differenziata dei rifiuti. La media del primo trimestre 2025, infatti, è vicinissima al 63%.

Mai, da quando esiste la raccolta porta a porta a Motta, è stata raggiunta questa percentuale che ci fa ben sperare per il futuro considerando che per il solo mese di marzo la percentuale è del 77,5%, quasi il doppio rispetto allo stesso mese dello scorso anno>>.

È quanto hanno dichiarato, a margine di un incontro avuto sul tema della differenziata con i rappresentanti di alcuni villaggi e residence di Lazzaro, il sindaco Giovanni Verduci e Rocco Campolo, vicensindaco con delega anche alla Raccolta dei rifiuti.

Ad inizio anno hanno poi aggiunto gli amministratori comunali abbiamo deciso di promuovere con maggiore forza la raccolta differenziata.

È stata una scelta voluta da tutto il Consiglio, rappresentato alla riunione di oggi dal capogruppo Andrea Casile, sostenuta dall’ottimo servizio svolto dagli operatori della ditta incaricata, resa possibile dalla disponibilità dei nostri concittadini che, dopo alcuni momenti di giustificato smarrimento, hanno determinato questo risultato straordinario con comportamenti responsabili.

Le utenze domestiche hanno subito risposto positivamente e con le attività commerciali ci siamo confrontati, quasi quotidianamente, calibrando meglio il servizio in base alle loro esigenze e offrendo supporto nella selezione e separazione dei rifiuti.

Con i villaggi e i residence, che già in primavera cominciano a ripopolarsi, siamo stati molto chiari. Non possiamo più fare passi indietro, soprattutto per non vanificare i sacrifici di chi, da sempre, è molto attento alla raccolta differenziata e alla tutela dell’ambiente.

Dopo aver annunciato alcune iniziative, soprattutto su Lazzaro, volte ad anticipare le possibili criticità dovute all’aumento delle presenze nei prossimi fine settimana, il sindaco e l’assessore hanno esposto alcune attività che sono state già disposte e altre che lo saranno a breve.

Stiamo provando a migliorare ulteriormente anche sulla comunicazione con i cittadini ha spiegato Campolo.

Abbiamo chiesto ripetutamente alla ditta di non limitarsi a porre l’adesivo “rifiuto non conforme” ma di specificare anche ad ogni singolo cittadino il motivo per cui non viene preso il rifiuto in modo da dare un’informazione completa alle tante persone perbene che provano a rispettare le regole.

Per monitorare meglio le aree che potrebbero mettere a rischio i dati della raccolta differenziata ha invece specificato il sindaco saranno controllate tutte le posizioni tributarie dei proprietari e degli eventuali conduttori degli alloggi estivi, la regolarità dei contratti di locazione e le eventuali procedure e comunicazioni imposte dalla legge per gli affitti brevi, installate telecamere in più punti del territorio, distribuiti volantini informativi, potenziato il servizio di spazzamento delle strade e svuotamento dei cestini portarifiuti da passeggio, aumentati i giorni di raccolta del multimateriale e del vetro, previsti dei temporanei punti di raccolta di rifiuti ingombranti, attivate le mini-isole ecologiche, aumentati i controlli e le sanzioni per l’abbandono dei rifiuti e la mancata raccolta delle deiezioni canine.

Sono sicuro ha quindi concluso Giovanni Verduci che la strada intrapresa sia quella giusta.

Con la collaborazione di tutti godremo di un territorio più accogliente e salubre, potendo, inoltre, scongiurare l’aumento della tassa sui rifiuti e pensare anche a diminuirla.