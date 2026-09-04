Cosenza
Grimaldi Enoica 2026: ecco il programma completo, gli orari e le degustazioni
Graziano Tomarchio31 minuti fa
11 2 minuti di lettura
Ci siamo. Domani, sabato 5 settembre, dalle 19 in poi Grimaldi si prepara a vivere una delle sue notti più intense e identitarie: Grimaldi Enoica 2026, il festival che trasforma il paese in un laboratorio culturale dedicato al vino, ai territori e alle storie che li attraversano.
Una giornata di masterclass, talk, degustazioni, musica live e un Social Garden che diventa spazio esperienziale e sensoriale.
Il programma è ricchissimo, scandito da orari precisi e da una rete di luoghi che raccontano il borgo: Palazzo di Città, Largo Albo, Largo Palmerini, Piazza Amantea.
Masterclass – Il cuore tecnico e narrativo del festival
19:00 – Palazzo di Città
L’anima vitivinicola della Calabria: storie di vigna e territorio attorno al Gaglioppo. Conduce Luca Gardini, curatore delle guide Vini d’Italia e Ristoranti de L’Espresso. Un viaggio nel vitigno simbolo della regione, tra tradizione e nuove interpretazioni.
19:30 – Largo P.P. Albo
Bianchi, identità e tempo: viaggio trasversale tra vitigni autoctoni e longevità con le Donne del Vino Calabria. Conduce Paola Restelli, Wine Immersive Ambassador. Focus sulla rinascita dei bianchi calabresi e sulla loro sorprendente evoluzione nel tempo.
20:00 – Palazzo di Città
Tradizioni e radici: la traccia rosa della Calabria contemporanea. Conduce Angelo Peretti, direttore Internet Gourmet. Un racconto dedicato ai rosati, oggi tra le espressioni più dinamiche della regione.
20:45 – Largo P.P. Albo
La Calabria inaspettata: freschezza, altitudine e Mediterraneo. Conduce Chiara Giannotti, direttrice Vino TV. La Calabria che sorprende: vini verticali, territori alti, nuove frontiere del gusto.
21:15 – Palazzo di Città
Identità autoctona: viaggio nel Magliocco Dolce. Conduce Luca Grippo, sommelier e giornalista. Un approfondimento sul vitigno che più di ogni altro racconta il Savuto.
Talk – Le voci del territorio
19:30 – Largo Palmerini
Tra passato e futuro. Radici identitarie della Calabria, vini passiti e vitigni. Introduce e modera Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista. Relazione di Rosario Previtera, agronomo. Un confronto sulle radici storiche e sulle prospettive future della viticoltura regionale.
21:00 – Piazza Amantea
Dalla Chora alle Città del Vino. Il territorio del vino tra Magna Grecia e futuro Intervengono: Maurizio Rodighiero, Presidente Accademia del Magliocco, Paolo Ippolito, Presidente Associazione Città del Vino Calabria, Stefania Mancuso, Archeologa e docente IULM, Paolo Stilla, Sindaco di Grimaldi, Franz Caruso, Sindaco di Cosenza e Gianluca Gallo, Assessore Agricoltura Regione Calabria Un dialogo che intreccia storia, archeologia, governance e identità territoriale.
21:30 – Largo Palmerini
Il profumo del bicchiere mezzo pieno. Presentazione del libro di Angelo Peretti. Dialogano con l’autore Cristina Raffaele e Claudia Maremonti.
Degustazioni, banchi d’assaggio e Social Garden
Il festival vive anche nei suoi spazi più dinamici: banchi d’assaggio, DJ set, area Social Garden, momenti di incontro informale con diverse attività per coinvolgere il pubblico con Valentina Cozmuta, Cristina Raffaele, Claudia Maremonti e Guglielmo Gigliotti.
20:30 – Largo Palmerini
Degustazioni sensoriali bendate. Sessione riservata a un massimo di 15 persone. Un’esperienza “al buio” per assaporare i sentori tipici dei vini calabresi in modo immersivo e coinvolgente.
Live Music – La colonna sonora della serata
La notte di Grimaldi Enoica è accompagnata da una line-up musicale che anima le piazze e accompagna degustazioni e talk:
DJ Kerò, Bruno Marrazzo in Jazz, Luigi D’Alife, Rocco Riccelli & Alessandro Di Cello, Tropicana. Musica, vino, territorio: un intreccio che rende il festival un’esperienza totale.
Grimaldi Enoica unisce territori, persone, storie, visioni. Racconta la Calabria attraverso le sue vigne, i suoi profumi, le sue voci più autorevoli. E trasforma il Savuto in un palcoscenico identitario, dove il vino diventa linguaggio e futuro.
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