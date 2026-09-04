Grimaldi Enoica 2026: ecco il programma completo, gli orari e le degustazioni

Ci siamo. Domani, sabato 5 settembre, dalle 19 in poi Grimaldi si prepara a vivere una delle sue notti più intense e identitarie: Grimaldi Enoica 2026, il festival che trasforma il paese in un laboratorio culturale dedicato al vino, ai territori e alle storie che li attraversano.

Una giornata di masterclass, talk, degustazioni, musica live e un Social Garden che diventa spazio esperienziale e sensoriale.

Il programma è ricchissimo, scandito da orari precisi e da una rete di luoghi che raccontano il borgo: Palazzo di Città, Largo Albo, Largo Palmerini, Piazza Amantea.

Masterclass – Il cuore tecnico e narrativo del festival

19:00 – Palazzo di Città

L’anima vitivinicola della Calabria: storie di vigna e territorio attorno al Gaglioppo. Conduce Luca Gardini, curatore delle guide Vini d’Italia e Ristoranti de L’Espresso. Un viaggio nel vitigno simbolo della regione, tra tradizione e nuove interpretazioni.

19:30 – Largo P.P. Albo

Bianchi, identità e tempo: viaggio trasversale tra vitigni autoctoni e longevità con le Donne del Vino Calabria. Conduce Paola Restelli, Wine Immersive Ambassador. Focus sulla rinascita dei bianchi calabresi e sulla loro sorprendente evoluzione nel tempo.

20:00 – Palazzo di Città

Tradizioni e radici: la traccia rosa della Calabria contemporanea. Conduce Angelo Peretti, direttore Internet Gourmet. Un racconto dedicato ai rosati, oggi tra le espressioni più dinamiche della regione.

20:45 – Largo P.P. Albo

La Calabria inaspettata: freschezza, altitudine e Mediterraneo. Conduce Chiara Giannotti, direttrice Vino TV. La Calabria che sorprende: vini verticali, territori alti, nuove frontiere del gusto.

21:15 – Palazzo di Città

Identità autoctona: viaggio nel Magliocco Dolce. Conduce Luca Grippo, sommelier e giornalista. Un approfondimento sul vitigno che più di ogni altro racconta il Savuto.

Talk – Le voci del territorio

19:30 – Largo Palmerini

Tra passato e futuro. Radici identitarie della Calabria, vini passiti e vitigni. Introduce e modera Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista. Relazione di Rosario Previtera, agronomo. Un confronto sulle radici storiche e sulle prospettive future della viticoltura regionale.

21:00 – Piazza Amantea

Dalla Chora alle Città del Vino. Il territorio del vino tra Magna Grecia e futuro Intervengono: Maurizio Rodighiero, Presidente Accademia del Magliocco, Paolo Ippolito, Presidente Associazione Città del Vino Calabria, Stefania Mancuso, Archeologa e docente IULM, Paolo Stilla, Sindaco di Grimaldi, Franz Caruso, Sindaco di Cosenza e Gianluca Gallo, Assessore Agricoltura Regione Calabria Un dialogo che intreccia storia, archeologia, governance e identità territoriale.

21:30 – Largo Palmerini

Il profumo del bicchiere mezzo pieno. Presentazione del libro di Angelo Peretti. Dialogano con l’autore Cristina Raffaele e Claudia Maremonti.

Degustazioni, banchi d’assaggio e Social Garden

Il festival vive anche nei suoi spazi più dinamici: banchi d’assaggio, DJ set, area Social Garden, momenti di incontro informale con diverse attività per coinvolgere il pubblico con Valentina Cozmuta, Cristina Raffaele, Claudia Maremonti e Guglielmo Gigliotti.

20:30 – Largo Palmerini

Degustazioni sensoriali bendate. Sessione riservata a un massimo di 15 persone. Un’esperienza “al buio” per assaporare i sentori tipici dei vini calabresi in modo immersivo e coinvolgente.

Live Music – La colonna sonora della serata

La notte di Grimaldi Enoica è accompagnata da una line-up musicale che anima le piazze e accompagna degustazioni e talk:

DJ Kerò, Bruno Marrazzo in Jazz, Luigi D’Alife, Rocco Riccelli & Alessandro Di Cello, Tropicana. Musica, vino, territorio: un intreccio che rende il festival un’esperienza totale.

Grimaldi Enoica unisce territori, persone, storie, visioni. Racconta la Calabria attraverso le sue vigne, i suoi profumi, le sue voci più autorevoli. E trasforma il Savuto in un palcoscenico identitario, dove il vino diventa linguaggio e futuro.