Grisolia, Diego Crusco nominato coordinatore cittadino di Noi Moderati

GRISOLIA – Diego Crusco è il nuovo coordinatore cittadino di Noi Moderati a Grisolia. La nomina rientra nel percorso di rafforzamento territoriale del partito in vista delle prossime elezioni amministrative e punta a consolidare la presenza politica nel Tirreno cosentino.

La decisione, formalizzata nei giorni scorsi, nasce dalla volontà del partito di radicarsi maggiormente nei comuni strategici dell’area, riconoscendo in Crusco una figura capace di coniugare conoscenza del territorio, impegno civico e capacità organizzativa. Un incarico che assume un valore significativo in una fase di riorganizzazione e programmazione politica.

A comunicare ufficialmente la nomina è stato l’onorevole Riccardo Rosa, che ha espresso piena fiducia nel lavoro del nuovo coordinatore, sottolineando l’importanza del ruolo di Grisolia nel quadro politico locale e provinciale. Accanto a lui, nel percorso di coordinamento dell’area tirrenica, opera anche il referente territoriale Eugenio Orrico.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una rete politica solida, aperta al confronto e attenta alle istanze dei cittadini, promuovendo una partecipazione attiva e una presenza costante sul territorio. In questo senso, la nomina di Crusco rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare il dialogo con la comunità e avviare una fase di ascolto e proposta.

Nei prossimi mesi, il coordinamento cittadino sarà chiamato a lavorare su temi chiave per la realtà locale, contribuendo alla definizione di una proposta politica coerente con i valori di Noi Moderati e con le esigenze di Grisolia, in un’ottica di crescita e responsabilità amministrativa.