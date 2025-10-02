Gruppo Caffo 1915 protagonista alla TFWA World Exhibition & Conference di Cannes

Gruppo Caffo 1915 torna protagonista a Cannes in occasione della TFWA World Exhibition & Conference, la più prestigiosa fiera internazionale dedicata al duty free e al travel retail, in programma fino al 2 ottobre.

Una presenza costante dal 2019 che conferma l’ambizione del Gruppo di rafforzare la propria posizione sui mercati internazionali attraverso un canale in forte crescita.

In Italia la copertura è già totale: nei duty free aeroportuali i viaggiatori trovano Vecchio Amaro del Capo nelle versioni classica e Red Hot accanto all’intera gamma di liquori e specialità Caffo, presenti anche nei duty free delle basi NATO e della US Navy, oltre che a bordo di MSC Crociere e Costa Crociere.

Adesso lo sguardo si allarga oltre i confini, con l’obiettivo di intercettare milioni di passeggeri nei principali aeroporti e hub internazionali.

“I Duty Free rappresentano un importante canale retail specie per il nostro Gruppo che sta attuando una politica di espansione fuori dai confini nazionali. In Italia la nostra presenza al loro interno è consolidata e i passeggeri possono acquistare i prodotti Caffo prima di lasciare il nostro Paese.

Ora puntiamo a dare la stessa possibilità ai viaggiatori in transito nei principali aeroporti europei e mondiali, affinché possano portare con sé un pezzo della nostra tradizione liquoristica” dichiara Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Prosegue Gabriele Langella, direttore export di Gruppo Caffo 1915: “La presenza di quest’anno mira a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel canale duty free; Vecchio Amaro del Capo è il nostro brand leader che stiamo spingendo insieme ad altri liquori di pregio dai gusti classici come Amaretto, Sambuca, Limoncello, tutte specialità realizzate con prodotti naturali e metodi artigianali che i consumatori stranieri apprezzano molto.

Ma TFWA World Exhibition & Conference rappresenta anche l’occasione ideale per presentare in questa vetrina internazionale Lemonier, il nuovo aperitivo al limone e erbe mediterranee perfetto per lo spritz, che si fa notare anche per la bottiglia dal design mediterraneo”.

L’aperitivo Lemonier realizzato con scorze di limoni di Calabria, menta, salvia, basilico, un mix perfetto che regala freschezza e vivacità, ideale per chi è alla ricerca di un tocco inedito per reinventare il proprio spritz si distingue anche per la sua bella bottiglia che racconta il legame tra tradizione e innovazione.

Un packaging elegante e luminoso, che esalta la naturalità degli ingredienti e definisce il nuovo posizionamento dell’intera gamma di specialità Caffo, invitando il consumatore a scoprire e condividere un’esperienza autentica.

Conclude Nuccio Caffo:

“Quest’anno la nostra presenza a TFWA World Exhibition & Conference assume un significato particolare. Abbiamo in corso l’acquisizione di Cinzano per la quale è previsto il closing entro fine anno. Il marchio Cinzano è molto presente nei duty free con il prosecco e, in generale, viene venduto in oltre 100 Paesi nel mondo.

Questa è l’occasione per incontrare i futuri partner e gettare le basi di nuove collaborazioni. Come è stato per Vecchio Amaro del Capo, che ha iniziato il suo cammino internazionale grazie ai turisti che lo riportavano a casa come ricordo della Calabria, così vogliamo che i nostri brand continuino a crescere e a diffondere l’autenticità italiana nei mercati del mondo anche grazie a questa nuovo e importante sviluppo”.