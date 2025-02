Gruppo Caffo 1915 torna alla Fiera Beer&Food Attraction con le sue grandi specialità

15 febbraio 2025 _ Torna Gruppo Caffo a Beer&Food Attraction (16 – 18 febbraio), l’evento riservato esclusivamente ai professionisti del settore che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per il settore OUT OF HOME. Un’occasione unica per chi vuole aggiornarsi su nuove modalità e stili di consumo e cogliere le opportunità che i cambiamenti attuali ci propongono.

“Torniamo a Beer&Food Attraction (pad C1 stand 128), in grande stile per presentare le nostre specialità al mercato. Il nostro è un Gruppo che si distingue per l’ampia proposta di prodotti ognuno con la propria identità, accomunati da materie prime di qualità e una lavorazione artigianale dettata dalla nostra lunga esperienza. Quest’anno, infatti, celebriamo 110 anni di attività, un segno di longevità che non si raggiunge semplicemente con il passare del tempo, ma lavorando ogni giorno con serietà”, spiega Nuccio Caffo Amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Prosegue Noè Alquati direttore vendite Horeca di Gruppo Caffo 1915: “Questa è un’occasione importante per far conoscere ai professionisti del settore spirits i nostri prodotti di punta: Amaro Sprint, antesignano del Vecchio Amaro del Capo, le pregiate grappe Mangilli, le immancabili birre artigianali del nostro birrificio Calabräu e i nostri cocktail in lattina Ready to Serve (RTS), i primi e unici a base di amaro”.

Oltre all’immancabile Vecchio Amaro del Capo, leader nel settore degli amari con le sue 29 botaniche autoctone calabresi che, nella versione Red Hot Edition, aggiunge il peperoncino locale per un tocco piccante, i visitatori potranno scoprire altre interessanti specialità allo stand. Tra queste, l’Amaro Sprint, il primo amaro prodotto da Caffo, rilanciato nella “Reloaded Edition” con la ricetta e l’etichetta originale degli anni Sessanta. Nato nel dopoguerra, rappresenta un viaggio nel tempo, offrendo il sapore autentico di un amaro aperitivo, tonico e digestivo, molto apprezzato dagli italiani. Un classico intramontabile, perfetto per il pubblico di oggi. Le Grappe Mangilli, prodotte dalla storica Distilleria Mangilli, testimoniano l’eccellenza nella distillazione. Ottenute con metodi tradizionali, queste grappe offrono un bouquet aromatico ricco e complesso, frutto di una selezione accurata delle migliori vinacce friulane. Le birre del birrificio artigianale Calabräu, risultato di una passione per la birrificazione e di una costante ricerca di sapori distintivi. Le birre Caffo combinano ingredienti locali con tecniche innovative, offrendo esperienze gustative sorprendenti.

La grande novità sono i cocktail in lattina Ready to Serve (RTS), presentati ufficialmente al mercato si distinguono per la loro praticità e gusto impeccabile. Capo Tonic è una miscela rinfrescante di Vecchio Amaro del Capo, succo di lime, limoni calabresi e acqua tonica Indian che offre un gusto agrumato e dissetante. Capo Arrabbiato Spritz propone un’esperienza gustativa vivace e speziata, unendo Vecchio Amaro del Capo Red Hot Edition con vino bianco e soda. Questi cocktail sono pensati per offrire al consumatore la comodità di un drink pronto da versare e gustare, mantenendo la qualità e l’autenticità che contraddistinguono i prodotti firmati Gruppo Caffo 1915.

Durante la fiera, i visitatori avranno l’opportunità di degustare gli iconici cocktail serviti in bicchieri colmi di ghiaccio e guarniti con il finish giusto, per un’esperienza di bevuta ideale.

Per catturare e focalizzare l’attenzione del pubblico, lo stand si animerà di momenti dance con ballerine professioniste pronte a creare un’atmosfera coinvolgente e invitare i presenti a conoscere e provare i drink. Brevi show che uniranno intrattenimento e degustazione.

Parallelamente, Gruppo Caffo sarà brand partner dell’area Mixology Circus, uno spazio dedicato all’arte della miscelazione d’eccellenza. Qui, i migliori bartender italiani e internazionali proporranno ricette originali utilizzando Blood Bitter e Grappa Mangilli Furlanina Gentile, due prodotti di punta del gruppo.

Il Mixology Circus sarà un punto di riferimento per i professionisti del settore e un’occasione per sperimentare, apprendere e degustare cocktail d’autore. L’abbinamento tra tradizione e sperimentazione rappresenta l’elemento distintivo di questa esperienza, grazie alla presenza di bartender di grande talento, veri maestri dell’arte della miscelazione, capaci di esaltare ogni sfumatura di gusto. Attraverso ricette originali, mostreranno nuove modalità di utilizzo dei distillati e dei bitter, offrendo un percorso sensoriale pensato per raccontare il legame profondo con la qualità delle materie prime e l’evoluzione delle tendenze internazionali.

“Ogni giorno saranno proposte due ricette esclusive, ideate da grandi bartender di fama internazionale, per far vivere al pubblico un viaggio nella mixology d’eccellenza e scoprire la qualità profonda e autentica dei nostri prodotti”, spiega Fabrizio Tacchi, Spirits&Amaro Ambassador di Gruppo Caffo 1915. “Non si tratta solo di degustare un cocktail, ma di trasformare Blood Bitter e Grappa Mangilli Furlanina Gentile in protagonisti di ricette uniche, esaltando il nostro approccio innovativo alla miscelazione. Ogni cocktail diventa un’esperienza che coniuga tecnica e creatività, capace di ispirare bartender e appassionati”.

COMPANY PROFILE

Gruppo Caffo 1915

Introduzione

Gruppo Caffo 1915 è un gruppo aziendale italiano di rilevanza internazionale, da sempre guidata dalla famiglia Caffo. Il suo Headquarters è in Calabria dove la Distilleria F.lli Caffo, cuore pulsante dell’azienda, produce e distribuisce bevande alcoliche dal 1915. La storica sede di Limbadi è un vero e proprio fiore all’occhiello nel settore della distillazione e dei liquori, tanto da essere stata premiata come “Miglior Distilleria Italiana” all’Annual Berlin International Spirits Competition nel 2019.

Gruppo Caffo 1915: una storia di famiglia

Distillare è un’arte antica che richiede maestria, esperienza e un profondo legame con il territorio, soprattutto quando si utilizzano materie prime a chilometro zero. La nostra storia inizia nell’ultimo decennio dell’800, quando Giuseppe Caffo, inizia a distillare vinacce a Santa Venerina, alle falde dell’Etna, divenendo mastro distillatore, fino a rilevare nel 1915 l’antica distilleria che per anni aveva gestito in affitto. Forte di una grande tradizione locale, Giuseppe avvia il percorso e trasmette la sua passione e competenza ai figli Sebastiano, Santo e Giuseppe. Così nasce la società “Fratelli Caffo – distillerie di alcole, brandy e tartarici”, fondata su valori di eccellenza e radicamento territoriale. I Fratelli Caffo, guardando al futuro, decidono di acquisire una distilleria nel “continente”, e subentrano all’esistente Distilleria di Limbadi in Calabria, che prende il nome di Distilleria F.lli Caffo. Il trasferimento della famiglia in Calabria, crea un forte legame con la regione, in un ponte ideale con la terra di origine, la Sicilia. Distinguendosi per la qualità dei propri prodotti, la Caffo in Calabria getta le basi per una solida crescita nel settore degli spirits.

Gruppo Caffo 1915 è oggi un’importante realtà imprenditoriale in continuo sviluppo, gestita dal nipote omonimo di Giuseppe, detto ‘Pippo’, presidente in carica del Gruppo e da suo figlio Sebastiano, detto ‘Nuccio’, che ricopre il ruolo di amministratore delegato. La loro gestione che combina esperienza e innovazione, ha portato ad una rapida ascesa della società che ora guarda con sempre maggiore interesse oltre i confini nazionali, convinta di poter presto diventare, anche all’estero, simbolo riconosciuto del made in Italy.

Siti Produttivi

Gruppo Caffo 1915 possiede diversi siti produttivi:

– Distilleria F.lli Caffo a Limbadi (VV)

– Borsci S.Marzano 1840 a Taranto

– Birrificio artigianale Calabräu a Vibo Valentia

– Distilleria Durbino-Friulia a Passons Pasian di Prato (UD)

– Mangilli – Cantine e Distillerie a Flumignano di Talmasson (UD)

– Liquirizia Caffo a Vibo Valentia

Uffici Commerciali e marketing

Gruppo Caffo 1915 gestisce direttamente il marketing e la propria rete vendita Italia sviluppata nel tempo dalla controllata Wild Orange Srl che opera da:

Via Sant’Uguzzone, 29 – Milano

Via Nicholas Green, 47 – Limbadi (VV)

Internazionalizzazione

Gruppo Caffo 1915 è presente nel mondo con 4 filiali dirette:

Stati Uniti – New Jersey

Germania – Monaco

Olanda – Amsterdam

Spagna – Madrid

Caffo, ‘Lo specialista degli Amari’

Leader nel settore degli amari, Gruppo Caffo 1915 è riconosciuto come Lo Specialista degli Amari grazie alla sua ampia proposta di prodotti differenti per gusto, territorio, tradizione e gradazione alcolica. Con cinque brand principali e nove varianti, gli amari di Caffo rappresentano l’Italia da nord a sud e circa mille anni di storia e di storie che si intrecciano tra loro. Un patrimonio unico che fa di Caffo un’azienda con marchi dal passato autentico e dalla forte personalità capaci, oggi come allora, di incontrare il gusto del pubblico anche grazie alle efficaci azioni di rilancio intraprese.

Prodotti di Eccellenza

Caffo produce oltre 100 specialità realizzate secondo le antiche arti della distillazione e liquoristica che la famiglia Caffo si tramanda da quattro generazioni. Nel ricco assortimento di prodotti ci sono liquori, distillati e infusi.

Vecchio Amaro del Capo

è il prodotto di punta dell’azienda. É l’amaro più amato e il più acquistato in Italia con oltre il 38% di quota di mercato a volume nella Grande Distribuzione (dati IRI Infoscan). La sua celebrità si deve alla ricetta che contempla 29 botaniche, principalmente calabresi, e alla modalità di consumo ice-shot, ovvero ghiacciato da freezer a -20°C. in bicchierini ghiacciati.

Red Hot Edition di Vecchio Amaro del Capo è la versione con peperoncino di Calabria, servito al meglio ice-shot a -20°C in purezza. La sua nota piacevolmente spicy lo rende un grande protagonista della mixology

La Riserva del Centenario di Vecchio Amaro del Capo è un amaro da meditazione, prodotto in quantità limitata e numerata, infuso con botaniche in acqueviti di vino invecchiate dai 30 ai 50 anni in botti di rovere di Slavonia.

Specialità Storiche

– Dal 1777 Petrus Boonekamp il padre di tutti gli amari inventato a Leidschendam dall’omonimo liquorista. Amarissimo liquore olandese, noto per il suo gusto extra bitter è considerato il digestivo per eccellenza.

– Dal 1840 Elisir S. Marzano Borsci con quasi due secoli di storia è il più antico liquore del Sud Italia tuttora in commercio. La sua ricetta di origine caucasica, fu perfezionata dal capostipite Giuseppe Borsci e così è arrivata fino a noi. Elisir S.Marzano Borsci Riserva 180th Anniversary è la versione che celebra 180 anni di storia.

– Dal 1858 Amaro S. Maria al Monte prodotto secondo la ricetta rimasta invariata dei reverendissimi Padri del santuario di S.Maria al Monte e da loro donata al cuciniere del Re d’Italia comprende trenta ingredienti tra erbe, rizomi, fiori e radici.

– Dal 1881 Ferro China Bisleri è il primo liquore a base di ferro e di corteccia di china creato dall’eclettico garibaldino Felice Bisleri, usato in passato anche per combattere la malaria, ha importanti qualità benefiche.

Innovazione

Gruppo Caffo 1915 applica il modello dell’Industria 4.0 con l’attivazione di strategie avanzate di produzione e la creazione di un modello di trasferimento tecnologico che si basa su:

– Innovazione Continua: Creazione di nuovi prodotti valorizzando le botaniche locali, mantenendo un patrimonio di oltre duemila ricette in continua evoluzione

– Sostenibilità e Qualità: Implementazione di sistemi interconnessi per garantire qualità continua, con metodi di controllo chimico e organolettico sviluppati dal laboratorio interno “Caffo Research”

Collaborazione e Ricerca: Partenariato con enti di ricerca come l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il FocussLab, consolidando la strategia di “Innovation Through Tradition”

Tracciamento Blockchain. Introduzione del progetto su alcuni prodotti (al momento, Limoncino dell’Isola e Grappa Unica) con l’adesione al TrackIT blockchain promosso da ICE.

Hall Tecnologiche: Sono previsti spazi per sperimentare e testare innovazioni di processo e prodotto applicate direttamente alla produzione industriale

Riconoscimenti

I prodotti di Gruppo Caffo 1915 hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, assegnati dai più autorevoli concorsi nazionali e internazionali. Questi premi, prestigiosi e costanti nel tempo, sono una testimonianza dell’alta qualità dei prodotti, riconosciuta dagli esperti, dagli addetti ai lavori e dai consumatori. Caffo unisce sapientemente artigianalità e innovazione, creando prodotti eccellenti che rispecchiano i valori e la storia dei territori d’origine.

Premi recenti e rilevanti: