Gruppo comunale Lega reggina “avanti con le circoscrizioni, grazie alla lega e al centrodestra”

Grazie all’impegno della Lega e di tutta la coalizione del centrodestra, le circoscrizioni diventeranno realtà. Nonostante tutti gli ostacoli sollevati dal centrosinistra in modo strumentale, finalmente in Seconda Commissione si è giunti alla modifica dello Statuto e si tratta del primo passaggio politico necessario per consolidare il percorso che porterà al ripristino definitivo delle Circoscrizioni nella nostra Città affermano i Consiglieri del Gruppo della Lega.

Il prossimo passaggio sarà l’adozione del Regolamento e anche in questo caso come gruppo della Lega agiremo con forza nelle sedi istituzionali, per giungere prima possibile alla definizione del percorso amministrativo proseguono i Consiglieri.

Le circoscrizioni sono un presidio fondamentale di democrazia, un diritto dei cittadini a partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della propria città. Per troppo tempo, la città di Reggio Calabria è stata privata di questo importante strumento di partecipazione democratica.

È giunto il momento di cambiare rotta e di dare ai cittadini la possibilità di avere una voce più forte e più diretta nella gestione della cosa pubblica. Come Lega e come centrodestra non arretreremo di un centimetro rispetto al raggiungimento di questo fondamentale obiettivo politico concludono i Consiglieri.

I Consiglieri Comunali del Gruppo Lega della Città di Reggio Calabria

