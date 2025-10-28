Guardia di Finanza: cerimonia congiunta per i 100 anni del gruppo “Sciatori Fiamme Gialle” e per il 60esimo anniversario del Soccorso Alpino

Si è tenuta oggi a Trento, nella suggestiva cornice del Castello del Buonconsiglio, la cerimonia congiunta organizzata dalla Guardia di Finanza per celebrare due traguardi importanti: il Centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e il 60° anniversario del Soccorso Alpino del Corpo.

L’evento, presentato dal conduttore televisivo Massimiliano Ossini, è stato onorato dalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sono intervenuti anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, il Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e gli altri Vertici del Corpo, nonché numerose Autorità politiche, civili, militari, sportive e religiose.

Per l’occasione erano presenti campioni di ieri e di oggi del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – tra questi, Gustav Thoni, Piero Gros, Franco Nones, Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Martina Valcepina, solo per citarne alcuni – e rappresentanti del Soccorso Alpino del Corpo (S.A.G.F.).

Sono stati loro i protagonisti di questa straordinaria giornata, che ha celebrato l’impegno, il coraggio e il sacrificio di due assolute eccellenze del Corpo e dell’Italia intera.

La Cerimonia è stata impreziosita dall’intervento del Dott. Cristoforo Gorno, grande scrittore e narratore del mondo antico, che ha condotto la platea in un affascinante viaggio nel tempo, tra mito, storia ed esaltazione del valore.

Di grande effetto anche le immagini di cent’anni di podi e medaglie, di sessant’anni di operazioni, interventi e salvataggi ad opera di donne e uomini eccezionali.

E poi le dirette voci dei protagonisti, con le interviste a Piero Gros e Sofia Goggia, dai cui racconti è emerso, forte più che mai, lo spirito di corpo, il sacrificio, la dedizione, la resilienza di chi non si arrende mai davanti alle difficoltà e alle sfide.

Sfide coraggiose, come quelle portate con successo a termine dagli operatori del S.A.G.F., autori di imprese in montagna che nascono dal connubio di audacia, preparazione ed altruismo, lo stesso che definisce l’identità della Guardia di Finanza in alta quota e l’abnegazione quotidiana del Corpo.

Nella città dove storia alpina e coraggio si incontrano, in una terra di montagna affascinante ed iconica, il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono stati oggi celebrati in occasione di questa speciale, emozionante, doppia ricorrenza.