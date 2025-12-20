Guardia di Finanza di Catanzaro: sequestrati numerosi capi di abbigliamento contraffatti
I Finanzieri del Gruppo di Catanzaro, durante un’attività investigativa mirata alla tutela del diritto d’autore ha posto sotto sequestro numerosi capi di abbigliamento sportivi risultati contraffatti e commercializzati da un negozio online.
A seguito dei controlli condotti dalle Fiamme Gialle in coordinamento con la Procura della Repubblica di Catanzaro, è emerso che molta della merce era destinata alla vendita. Trattavasi di articoli sportivi quali maglie contraddistinti da noti marchi (tra cui Adidas, Nike, Puma, ecc…) e con numeri e cognomi di noti campioni del calcio nazionali.
Tale merce, risultata contraffatta e violante i diritti dei club iscritti alla lega calcio di serie sono pertanto stati sequestrati.
Nota integrale:
NEI GIORNI SCORSI, I FINANZIERI DEL GRUPPO DI CATANZARO, NELL’AMBITO DI MIRATI SERVIZI SVOLTI A TUTELA DEI DIRITTI D’AUTORE, HANNO SEQUESTRATO NUMEROSI CAPI DI ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTI.
NEL DETTAGLIO, L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DEL WEB E DEI SOCIAL NETWORK HA CONSENTITO AI FINANZIERI DI INDIVIDUARE E SEGNALARE ALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA UN CATANZARESE, DEDITO ALLA GESTIONE DI UN VERO E PROPRIO NEGOZIO ON-LINE, TRAMITE IL QUALE COMMERCIALIZZAVA CAPI DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVI, IN PARTICOLAR MODO MAGLIETTE E COMPLETI DI NOTE SQUADRE DI CALCIO SIA ITALIANE CHE ESTERE.
I SUCCESSIVI CONTROLLI SVOLTI SOTTO IL COORDINAMENTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CANTANZARO CONSENTIVANO DI RINVENIRE NELLA DISPONIBILITA’ DEL COMMERCIANTE, NUMEROSI CAPI DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVI DESTINATI ALLA VENDITA, CONTRADDISTINTI DA NOTI MARCHI OGGETTO DI CONTRAFFAZIONE (ADIDAS, NIKE, PUMA, ETC.) RIPRODUCENTI MAGLIE DI SQUADRE DI CALCIO IN VIOLAZIONE, ALTRESI’, DEI DIRITTI DEI CLUB ISCRITTI ALLA LEGA CALCIO DI SERIE A, NONCHE DI RINVENIRE N. 294 TERMOADESIVI, COSTITUITI DA NUMERI E SOPRATTUTTO DAI COGNOMI DI NOTI CAMPIONI DEL CALCIO NAZIONALE.
LA MERCE CONTRAFFATTA RINVENUTA E’ STATA POSTA SOTTO SEQUESTRO.
IL PROCEDIMENTO PENALE PENDE NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI