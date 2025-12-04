Guardia di Finanza ed Enav insieme per legalità, trasparenza e tutela economico finanziaria

La Guardia di Finanza e l’ENAV SpA, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa triennale finalizzato a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni nella prevenzione e nel contrasto delle irregolarità a danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell’Unione Europea.

L’accordo, firmato dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. D. Giuseppe Arbore e dall’Amministratore Delegato di ENAV, Pasqualino Monti, nasce con l’obiettivo di assicurare la massima trasparenza e regolarità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture del Gruppo ENAV, nonché di potenziare le attività di monitoraggio e contrasto a fenomeni di evasione fiscale, frodi doganali e altri illeciti economico-finanziari.

Attraverso il Protocollo, ENAV mette a disposizione dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza dati, analisi di

contesto e informazioni qualificate, utili alla prevenzione e alla repressione di frodi, abusi e irregolarità, in linea

con quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie.

La Guardia di Finanza, da parte sua, assicurerà nell’ambito delle proprie competenze il raccordo informativo e operativo tra i Nuclei Speciali, i Reparti territoriali e aeronavali, garantendo lo sviluppo delle autonome attività istituzionali, sempre nel rispetto delle disposizioni su segreto investigativo, riservatezza e tutela dei dati.

Nello specifico, il Protocollo prevede interventi coordinati per:

• la tutela della regolarità e trasparenza delle procedure di gara del Gruppo ENAV;

• il contrasto a evasione fiscale, frodi doganali e altri illeciti economico-finanziari, attraverso lo scambio mirato

di informazioni qualificate.

Il Capo di Stato Maggiore della Guardia di finanza, Gen. D. Giuseppe Arbore, ha evidenziato “l’importanza del

nuovo memorandum, che rappresenta uno strumento operativo volto a rafforzare il dispositivo di prevenzione e

contrasto delle condotte lesive degli interessi economico-finanziari dello Stato e dell’Unione europea, a presidio

della legalità in un settore strategico per l’economia nazionale”.

L’Amministratore Delegato di ENAV, Pasqualino Monti, ha dichiarato: “Quella di oggi rappresenta un’ulteriore

conferma dell’impegno di ENAV nella collaborazione con le istituzioni dello Stato a tutela della legalità e della

trasparenza.

Con questo spirito di reciproca cooperazione, abbiamo voluto rafforzare lo scambio informativo con

la Guardia di Finanza affinché sia sempre più efficiente e capillare, senza mai rallentare gli obiettivi di business

aziendali e garantendo, al contempo, la massima attenzione ai processi interni e al rispetto delle regole, per noi

valori imprescindibili”.