Guardia di Finanza in campo per un’estate più sicura

Con l’aumento dei flussi turistici tipici della stagione estiva le fiamme gialle vibonesi hanno intensificato il

controllo del territorio che contribuisce, insieme alle altre attività operative, a garantire la sicurezza economico finanziaria del Paese.

L’iniziativa s’inserisce nel più ampio dispositivo regionale di prevenzione predisposto in occasione del periodo

estivo in cui il territorio vibonese registra un considerevole incremento dei flussi turistici e della circolazione

veicolare.

In particolare, negli ultimi 3 mesi, l’attenzione è stata rivolta ai maggiori rischi di illiceità economico-finanziaria,

con mirati interventi consistenti in oltre 280 controlli sulla certificazione fiscale dei corrispettivi, sul versamento

del canone RAI per gli esercizi commerciali, sulla circolazione dei beni viaggianti soggetti all’IVA o alle accise,

quindi con specifico riguardo al commercio dei carburanti.

In quest’ultimo settore merceologico i militari si sono impegnati ad accertare la regolarità della documentazione che ne accompagna il trasporto con il duplice fine di assicurare sia un costante monitoraggio dei prodotti, prevenendo l’insinuarsi di fenomeni speculativi di sorta, che sulla regolare esposizione dei prezzi praticati dagli impianti di distribuzione dei carburanti, a tutela della trasparenza del mercato e dei consumatori.

Nel periodo in questione, sono stati effettuati anche 11 controlli nel settore dei giochi e delle scommesse,

finalizzati a verificare il rispetto della normativa di settore e a contrastare eventuali forme di abusivismo e di

esercizio irregolare dell’attività.

Per quanto concerne la sicurezza stradale sono stati controllati più di 2450 veicoli e 3600 persone, con la

contestazione di oltre 120 violazioni al codice della strada.

Le principali infrazioni contestate consistono nella circolazione con veicoli sottoposti a fermo amministrativo o

privi della revisione periodica, se non condotti da utenti con patente di guida scaduta o mai conseguita.

Queste ultime condotte, tra l’altro, incidono sulla regolarità della circolazione e possono compromettere la sicurezza degli utenti della strada.

In altri casi si è proceduto al sequestro del veicolo poiché sprovvisto della prescritta assicurazione per la

responsabilità civile.

In un’occasione sono stati sequestrati 12 grammi di marijuana, col conseguente ritiro immediato della patente di

guida nei confronti del responsabile.

La presenza delle pattuglie sulle principali arterie stradali e nelle località a maggiore afflusso turistico consente

infatti non solo di prevenire le violazioni che incidono sulla sicurezza della circolazione, ma anche di intercettare

fenomeni illeciti di diversa natura, contribuendo al contrasto dell’economia illegale e ad accrescere la percezione

di sicurezza della collettività.

L’azione della Guardia di Finanza proseguirà nelle prossime settimane con servizi mirati, soprattutto nelle aree

interessate dal maggiore afflusso turistico