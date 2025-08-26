Gulìa Urbana 2025: il grande ritorno a Casa

Dopo mesi di viaggi e incontri che hanno attraversato città e paesi, Gulìa Urbana torna là dove tutto è iniziato: a casa.

Dal 28 agosto al 4 settembre il collettivo di street-art sarà nuovamente protagonista nella Valle del Savuto che lo ha visto nascere, coinvolgendo i comuni di Rogliano, Parenti, Marzi, Belsito e Mangone e trasformando il territorio in un laboratorio condiviso di arte pubblica, musica e comunità.

Un ritorno che porta con sé il valore delle radici e l’energia dell’esperienza maturata in anni di cammino, capace di generare nuove connessioni tra persone, artisti e luoghi.

Nuovi murales andranno ad arricchire la mappa di street-art del Savuto, firmati da alcuni tra i protagonisti più significativi della scena nazionale e internazionale.

A Rogliano tornerà Kraser, con il suo universo visionario capace di trasformare i muri in paesaggi immaginari; sempre a Rogliano approderanno anche Lidia Cao e Murfin, che intrecceranno le loro ricerche grafiche e poetiche tra le vie del centro.

A Belsito sarà protagonista Rame 13, artista toscana che con il suo stile fortemente identitario porta da anni un contributo originale al muralismo contemporaneo. Edoardo Ettorre firmerà due nuovi interventi a Mangone e Parenti, mentre Attorrep lavorerà a Rogliano e Marzi, entrambi capaci di restituire con segni intensi e radicati nel paesaggio nuove possibilità di racconto collettivo.

Il programma di Gulìa Urbana 2025 accompagnerà la realizzazione dei murales con una serie di appuntamenti che intrecciano arte, cultura e socialità. Venerdì 29 agosto, alle 18:30, si terrà a Rogliano un convegno dedicato allo sviluppo territoriale attraverso l’arte, con la partecipazione delle amministrazioni dei comuni coinvolti.

La sera di sabato 30 agosto, a partire dalle 20:00, la Villa Comunale di Rogliano ospiterà la speciale edizione estiva di “DiVino Savuto”, un percorso di degustazione enogastronomica dei vini calabresi arricchito da musica dal vivo, dj set, installazioni immersive con Oculus e altre sorprese.

Lunedì 1 settembre sarà inaugurata in via Vincenzo Gallo la Villetta dei Cani, donata dall’APS Rublanum al Comune di Rogliano, un intervento che unisce rigenerazione urbana e attenzione al benessere collettivo.

Martedì 2 settembre, alle 18:00, prenderà invece il via da Piazza Pietro Buffone il tour dei murales, un percorso guidato tra le nuove opere e i luoghi che le ospitano, occasione per scoprire insieme artisti, linguaggi e storie.

Ogni giorno, dalle 9:00 del mattino, sarà possibile incontrare gli artisti al lavoro lungo le strade del Savuto, seguendo da vicino la nascita delle opere.

Attraverso i canali social del progetto, il pubblico potrà inoltre vivere in tempo reale l’evoluzione dei murales e restare aggiornato sulle attività quotidiane. La mappa completa dei murales è disponibile online al seguente link: https://bit.ly/guliaurbana-savuto2025.

Gulìa Urbana non è un semplice progetto di street-art, ma un percorso collettivo che intreccia artisti, cittadini e territori in un’unica narrazione.

È la consapevolezza che l’arte può trasformare gli spazi e le persone, restituendo voce a mura silenziose e rendendole testimoni di memoria e futuro.

Dal primo segno tracciato su un muro fino all’ultimo sguardo condiviso sulle opere, ogni momento di questa edizione sarà un invito a riscoprire il Savuto attraverso l’arte, la musica e il dialogo.

Gulìa Urbana 2025 è realizzato con il sostegno della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura, finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023”.

CONTATTI

www.guliaurbana.it

www.instagram.com/gulia_urbana