Ha preso al via a Soverato il festival “Calabria a Km 0” di promozione della filiera corta

Gusto, bontà dei prodotti, riflessioni sul valore della filiera corta e sul ruolo dei Gal hanno contraddistinto, destando curiosità e interesse, la giornata inaugurale del festival dell’Agricoltura di prossimità, “Calabria a Km 0”, organizzato dal Gal “Serre Calabresi” in collaborazione con il Comune di Soverato.

Il taglio del nastro ha dato il via alla visita agli stand. Oltre cinquanta le aziende presenti, accolte nei caratteristici spazi espositivi disposti sul lungomare di Soverato, in prossimità dell’area dell’anfiteatro.

Una ribalta per l’eccellenza dei prodotti provenienti dalle aree dei diversi Gruppi di Azione locale calabresi, in un tripudio di sapori, profumi, colori e musica, con il concerto della “Calabria Orchestra”, in una scenografia che ha legato prodotti della terra e mare.

Un’opportunità per i produttori di far assaggiare e raccontare i propri prodotti, per i consumatori di acquisire la consapevolezza del valore della filiera corta, di un’agricoltura, espressione dell’identità e delle tradizioni dei territori, che porta in tavola la genuinità.

Un’occasione utile per i Gal, presenti con i loro rappresentanti, di confronto e di condivisione di buone pratiche, in un’ottica di strategia di sviluppo locale, in coerenza con il progetto di cooperazione interterritoriale “Filiere corte e Mercati locali”, finanziato dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria nell’ambito della misura 19.3 Risorse Aggiuntive del PSR Calabria 2014-2022. Progetto nelle azioni del quale l’organizzazione del festival si inserisce.

Ai microfoni di Radio Valentina, in diretta dal festival, la voce dei vari protagonisti del festival, a partire da chi l’ha organizzato, dalle autorità, agli ospiti.

Marziale Battaglia, presidente del Gal “Serre Calabresi”, ha osservato che come occasioni quali il festival, il sostegno alla filiera corta siano azioni fondamentali per promuovere le aziende e aiutarle a trovare uno spazio nel mercato organizzato.

Ha sottolineato il ruolo forte di cooperazione tra i Gal, importante di governance, non solo in direzione dello Sviluppo locale, ma anche nei settori del turismo, del sociale e culturale.

Francesco Chiellino, dirigente del Dipartimento Agricoltura, ha evidenziato come la Regione stia investendo tantissimo a supporto del settore agricolo, con delle risorse finalizzate alla promozione dei prodotti a km 0, coniugando la promozione dell’agroalimentare con gli altri comparti presenti sui territori, dall’artigianato, al turismo, alla cultura.

Strumenti utilissimi, ha definito, in tal senso, tutti e tredici i Gruppi di Azione locale che operano in Calabria. I Gal, ha evidenziato, hanno come obiettivo principe quello di promuovere uno sviluppo rurale integrato con le attività economiche del territorio.

La Regione è vicina a tutto il comparto agricolo calabrese. I suoi 500mila ettari di superfice agricola utilizzata, ne riflettono dimensione e importanza per l’economia della Calabria,

Il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha sottolineato come il racconto della storia di ogni azienda, non rappresenti solo promozione, ma identità territoriale. Riguardo al valore del festival ha parlato di un momento importante non solo per la città costiera, ma per la promozione dell’agricoltura a livello regionale.

Anche il consigliere regionale, Ernesto Alecci, si è soffermato sul ruolo dei Gal che operano nei territori, tra le persone, le attività e le imprese.

Da parte sua anche la riflessione sull’opportunità che scaturisce dalla kermesse di creare consapevolezza riguardo i tanti prodotti eccellenti presenti in Calabria, dal bergamotto, ai vini, alla ‘nduja, alla liquirizia, ai tartufi, per citarne alcuni.

La parola anche ai Gruppi di Azione locale. Tra questi il direttore del Gal “Sila”, Francesco De Vuono, si è espresso in merito al ruolo dei Gruppi di Azione locale di sostenere la costituzione di reti tra le aziende, sia per quanto riguarda la produzione che il marketing, per affrontare meglio il mercato e per promuovere le eccellenze, facendo riferimento anche agli itinerari tematici del turismo del benessere che riguardano il territorio del suo Gal.

Ed oggi, 31 maggio, si prosegue, in particolare nel pomeriggio, con il talk al quale parteciperanno le associazioni di categoria del comparto agricolo, con l’intrattenimento per bambini con “La Combriccola dell’Allegria”, con la musica itinerante della “Calastreet Band” e ancora momenti dedicati al gusto.