High Wellness South Italy “mangiasano, economia circolare e lotta agli sprechi alimentari a Zumpano”

Il progetto High Wellness South Italy continua il suo viaggio attraverso la Calabria, facendo tappa a Zumpano (Cs) con un evento dedicato all’economia circolare e alla riduzione degli sprechi alimentari.

Questa iniziativa, che mira a valorizzare il turismo montano e a promuovere pratiche sostenibili, ha già coinvolto numerosi operatori economici e istituzioni locali. Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il concetto delle 5 R dell’economia circolare.

Ridurre: minimizzare il consumo di risorse e la produzione di rifiuti.

Riutilizzare: dare nuova vita agli oggetti e ai materiali.

Riciclare: trasformare i rifiuti in nuove risorse.

Recuperare: ottimizzare l’uso dei materiali e dell’energia.

Rigenerare: incentivare l’innovazione per un futuro più sostenibile.

“Questi principi sono fondamentali per garantire una gestione responsabile delle risorse e per creare un sistema economico più efficiente e rispettoso dell’ambiente”, dicono gli organizzatori pronti per un nuovo, importante, appuntamento.

Un altro tema chiave dell’evento è il cosiddetto “No waste”, che si concentra sulla riduzione degli sprechi alimentari.

Attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazione con produttori locali, il progetto mira a ridurre il cibo sprecato, favorendo la redistribuzione delle eccedenze e promuovendo un consumo più consapevole.

Insieme agli operatori turistici partner del progetto ed alla scelta dei prodotti realmente a km zero.

Il doppio incontro, dal titolo “Mangiasano”, è previsto per giovedì 22 maggio, ore 16, presso il Mec, Mercato delle Eccellenze di Calabria, a Zumpano (cs) con la presentazione delle ricette antispreco a cura dello chef Domenico Trentinella.

E poi venerdì 23 maggio, ore 11, con la tavola rotonda alla quale parteciperanno Stefano Zuppello, Presidente associazione Verdi Ambiente e Società-VAS APS Onlus, Pino Boccia – Responsabile territoriale circolo VAS di Rende-Cosenza Barbara Ciccarelli Biologa Nutrizionista, Valentina Marrone, agronoma, Tommaso Caporale, giornalista enogastronomico e Fabrizio Fabiano, sindaco di Zumpano.

Al termine della Tavola Rotonda degustazione delle ricette antispreco a cura dello chef Domenico Trentinella

Il progetto High Wellness South Italy continua a dimostrare come il turismo e la sostenibilità possano andare di pari passo.

Con eventi come quello di Zumpano, si rafforza l’impegno verso un modello di sviluppo che valorizza il territorio, coinvolge la comunità e promuove un’economia più equa e rispettosa dell’ambiente.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione (Psc) – Ministero del Turismo – delibera Cipess n. 58/2021 “Competitività Imprese”.

Settore di intervento: “Turismo e Ospitalità” – Scheda 52 “Montagna Italia”, proseguirà con nuove tappe e attività, contribuendo a costruire un futuro più verde e inclusivo per la Calabria, per il Sud e per l’Italia intera.