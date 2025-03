Hospitality Restart Tropea 2025, ultimi posti disponibili per la 10° edizione

Manca ormai pochissimo alla decima edizione di Hospitality Restart Tropea, l’evento di riferimento per i professionisti del turismo e dell’hôtellerie, che si terrà il 12 marzo 2025 presso il Tropis Hotel Centro Benessere di Tropea.

L’interesse per l’evento è stato straordinario e sono rimasti disponibili solo gli ultimi posti per partecipare a questa edizione speciale.

Con un programma ben definito e relatori d’eccezione, Hospitality Restart Tropea si prepara ad affrontare tematiche cruciali per il futuro del settore.

L’intelligenza artificiale e i pagamenti digitali saranno al centro del dibattito, insieme alla protezione delle prenotazioni e l’analisi dei trends delle vendite 2025, per offrire ai partecipanti strumenti concreti per affrontare le nuove sfide del mercato.

Sarà presentata anche un’analisi approfondita sui dati relativi alla destinazione Calabria, forniti da Booking.com, per comprendere al meglio le dinamiche di mercato e le preferenze dei viaggiatori.

A questo si affiancherà un focus sulle strategie di marketing più efficaci per intercettare e attrarre chi sta decidendo di visitare la regione, con consigli pratici e strumenti.

Un focus particolare sarà dedicato all’assistenza ai clienti tramite agenti virtuali e strumenti di AI avanzati.

Le nuove tecnologie permettono di migliorare l’esperienza degli ospiti con risposte immediate, personalizzazione del servizio e gestione efficiente delle richieste.

Grazie all’intelligenza artificiale applicata al dynamic pricing, gli albergatori potranno ottimizzare i prezzi in tempo reale, vendendo al miglior prezzo che i clienti sono disposti a pagare, massimizzando così i ricavi senza rinunciare alla competitività.

Si conferma come l’evento di riferimento nel panorama calabrese del settore turistico e alberghiero e conviene non perdere l’occasione di partecipare a questo appuntamento che segnerà il futuro del settore turistico in Calabria.

Gli ultimi posti disponibili possono essere riservati con registrazione obbligatoria su www.hospitalityrestart.com.

Per informazioni e registrazioni:

Sito web: www.hospitalityrestart.com

Email: info@hospitalityrestart.com

Ufficio Stampa Hospitality Restart Tropea