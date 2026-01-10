Hotel Excelsior strapieno per l’ingresso di Mario Cardia in Noi Moderati

Grande partecipazione questa mattina all’Hotel Excelsior per la conferenza stampa di Mario Cardia, che ha ufficializzato il suo ingresso in Noi Moderati, restando all’interno della coalizione di centrodestra che si appresta a governare la città nei prossimi mesi.

«Dopo un’attenta riflessione ho deciso di proseguire il mio impegno politico in Noi Moderati, restando ovviamente dentro la coalizione del centrodestra, perché oggi rappresenta uno spazio responsabile e attento ai bisogni del territorio ha dichiarato Cardia.

Si tratta di una scelta personale, senza alcuna contrapposizione con la Lega, dettata esclusivamente dalla volontà di essere ancora più utile a Reggio Calabria».

Cardia ha voluto ringraziare l’on. Nino Foti «per il percorso e il dialogo che hanno accompagnato questa decisione», sottolineando come Noi Moderati rappresenti oggi «lo spazio giusto per lavorare con equilibrio, senza estremismi, senza urlare, ma costruendo soluzioni, dialogando con le istituzioni, con il mondo produttivo, con il terzo settore e con i cittadini».

«Il mio obiettivo è uno solo: contribuire a una Reggio più forte, più giusta e più vivibile ha aggiunto. Una città che trattiene i suoi giovani, che valorizza il turismo, il mare, il porto, la cultura, che sostiene le imprese sane e che non lascia indietro nessuno».

«Ringrazio chi mi ha accompagnato fin qui e chi vorrà condividere con me questo nuovo percorso. A Noi Moderati va il mio impegno leale, serio e costruttivo. Ai reggini va la mia promessa di continuare a esserci, ad ascoltare e a lavorare con determinazione e rispetto», ha concluso Cardia.