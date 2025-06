I Bambini di Gizzeria e Mortilla Protagonisti della Pulizia delle Spiagge

Il 12 giugno 2025, le spiagge del litorale di Gizzeria si animeranno di un’iniziativa di grande valore educativo e civico: una giornata di sensibilizzazione e pulizia delle spiagge che vedrà protagonisti i bambini delle scuole dell’infanzia di Gizzeria e Mortilla.

L’evento, promosso dall’Istituto Comprensivo Falerna-Nocera-Gizzeria, con il prezioso patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Gizzeria, è stato reso possibile grazie alla collaborazione di “Hang Loose Beach” e dell’associazione “Green Giz”.

Siamo entusiasti di questa opportunità che ci è stata offerta dall’Hang Loose Beach, una struttura che si è dimostrata sensibile alle tematiche ambientali e che ringraziamo sentitamente per averci ospitato dichiara Pino Iera, Responsabile Regionale Consumatori Fe.di.Cons e Rappresentante Legale di Green Giz.

Un ringraziamento doveroso va anche al Comune di Gizzeria per il patrocinio e all’Istituto Comprensivo Falerna-Nocera-Gizzeria per aver coinvolto i bambini in un’attività così significativa>>.

Green Giz desidera inoltre esprimere la propria gratitudine per il fondamentale apporto alla costruzione dell’attività da parte del vicepresidente Stefano Paola e di Giuseppe Sacco, il cui impegno ha reso possibile la realizzazione di questa importante iniziativa.

L’iniziativa nasce dalla profonda convinzione che l’educazione civica e il rispetto per l’ambiente debbano essere seminati fin dalla più tenera età.

Crediamo fermamente che un ambiente pulito sia un diritto di tutti e che la tutela del nostro patrimonio naturale sia un dovere collettivo aggiunge Iera coinvolge i bambini in prima persona in attività come la pulizia delle spiagge significa instillare in loro la consapevolezza dell’importanza di prendersi cura del nostro pianeta, rendendoli cittadini più responsabili e attenti al bene comune.

Durante la giornata, i piccoli partecipanti, armati di pinze e sacchi, si impegneranno nella raccolta dei rifiuti presenti sulla spiaggia, vivendo un’esperienza pratica che rafforzerà la loro comprensione dell’impatto dell’inquinamento e l’importanza di un corretto smaltimento.

Sarà un momento di gioco, apprendimento e cittadinanza attiva, che lascerà un segno positivo non solo sulle spiagge, ma anche nella formazione delle future generazioni.