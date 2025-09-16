I candidati di Avs il 17 settembre a Reggio Calabria incontrano i cittadini

Il “Cineteatro Metropolitano del Dopolavoro Ferroviario” mercoledi 17 settembre alle ore 17.30, ospiterà un incontro aperto al pubblico con i candidati di AVS per la Circoscrizione Sud alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

Interverranno: la prof.ssa della Sapienza, Donatella Di Cesare, candidata anche per il collegio Nord e considerata tra le voci più autorevoli del panorama filosofico contemporaneo, il Segretario Metropolitano di Sinistra Italiana, già presidente del Consiglio Comunale e Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, Demetrio Delfino e la dott.ssa Patrizia Gambardella, attuale Presidente della sezione Anpi intitolata a Nilde Jotti ed ex amministratrice del Comune di Reggio.

Introdurrà l’incontro, il dott. Gerardo Pontecorvo di Europa Verde. Presenti all’evento, Rossella Bulsei, Presidente del comitato “TitengoStretto di Villa S. Giovanni”,il dott. Nicola Loddo, già Dirigente medico al Gom e Mirella Giuffrè, Attivista per i diritti civili.

A moderare i lavori la dott.ssa Laura Cirella.

L’appuntamento rappresenterà un’occasione preziosa di confronto e dialogo tra candidati e cittadini.