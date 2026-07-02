I carabinieri di Bagnara Calabra notificano 4 Dacur a giovani coinvolti in una rissa nel centro cittadino

I Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno notificato quattro provvedimenti di DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), emessi dal Questore di Reggio Calabria nei confronti di altrettanti giovani coinvolti in una rissa avvenuta nella notte del 1° maggio 2025 all’interno di un esercizio pubblico del centro cittadino.

La misura di prevenzione, della durata di due anni, vieta ai destinatari di accedere e sostare, tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria compresa tra le 19:00 e le 07:00 del giorno successivo, nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento situati nel Comune di Bagnara Calabra.

Il provvedimento è stato adottato dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza a seguito delle risultanze investigative raccolte dai Carabinieri ed è finalizzato a prevenire il ripetersi di episodi di violenza nelle aree maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne, tutelando l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sul piano penale, tre dei quattro giovani sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa. Il quarto è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale per aver rivolto minacce nei confronti di uno dei militari dell’Arma intervenuti per interrompere la colluttazione.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.