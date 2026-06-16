CronacaReggio Calabria

I carabinieri di Villa San Giovanni sequestrano oltre 22 kg di droga, arrestato un autotrasportatore

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio46 minuti fa
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Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di droga occultato su un autoarticolato con rimorchio fermo presso il piazzale ANAS nell’area degli imbarchi per la Sicilia.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

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Graziano Tomarchio

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