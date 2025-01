I Carabinieri sorprendono due uomini maneggiare un fucile di dubbia provenienza, deferiti due soggetti.

Prosegue l’azione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla detenzione illegale di armi.

Nel corso di un normale controllo del territorio condotto dalla Stazione di Catona, due uomini con precedenti penali sono stati denunciati in stato di libertà dopo essere stati sorpresi a maneggiare un fucile nei pressi di un’abitazione nel quartiere di Arghillà.

A seguito dell’intervento, i militari hanno sequestrato un fucile doppietta calibro 12 di dubbia provenienza.

Il provvedimento rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, volte a contrastare il fenomeno della detenzione illecita di armi e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Queste attività, condotte con meticolosità dai Carabinieri, si inseriscono in un più ampio quadro di monitoraggio della criminalità nella provincia reggina.

L’obiettivo principale è quello di prevenire il rischio che tali armi possano essere utilizzate per scopi illeciti, contribuendo a mantenere alto il livello di sicurezza pubblica.

L’operazione dei militari di Catona è solo l’ultima di una lunga serie di interventi che vedono quotidianamente impegnati i Carabinieri su tutto il territorio.

Grazie a un costante lavoro di intelligence e a un’attenta attività di pattugliamento, l’Arma continua a garantire un efficace contrasto alla criminalità, anche nei contesti più difficili.

Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari, per i due vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.