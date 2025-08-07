I colori dell’anima: dal 7 al 10 agosto l’esposizione d’arte di Maria Luisa Scampato su Corso Garibaldi a Palmi

Dal 7 al 10 agosto 2025, Palmi accoglie l’esposizione personale di Maria Luisa Scampato, giovane artista palmese che, con la sua pittura, riesce a tradurre emozioni, paesaggi e visioni interiori in immagini di grande impatto evocativo.

La mostra si terrà al numero 61 di Corso Garibaldi, nel cuore della città, e sarà visitabile ogni sera dalle ore 18:30 alle 22:30.

Classe 1994, Maria Luisa Scampato ha coltivato fin da giovanissima una passione intensa e autentica per l’arte.

A soli sette anni intraprende il suo primo corso di pittura e disegno, e appena quattro anni dopo conquista il primo premio all’estemporanea “Personaggi, costumi, scorci e vedute di Palmi”, ritraendo la baia della Marinella.

Una tappa importante nella sua formazione è l’incontro con Annamaria Pietropaolo, artista e maestra d’arte, che le trasmette l’importanza di una pittura capace di raccontare la propria personalità, al di là delle tecniche.

Oggi trentunenne, Maria Luisa continua a distinguersi per uno stile espressivo che unisce precisione tecnica e profondità emotiva.

Il suo tratto è riconoscibile: che si tratti di paesaggi marini, figure fantastiche o scorci urbani, ogni opera nasce da un’attenta osservazione, da uno studio meticoloso e da un’autentica immedesimazione nel soggetto.

Particolarmente legata al chiaroscuro a matita, alla grafite a mina morbida e al carboncino, Maria Luisa riesce a creare volumi intensi e sfumature vibranti, pur sperimentando con successo anche acquerello, acrilico e olio.

Il mare, elemento ricorrente nei suoi dipinti, è più di un soggetto: è un luogo dell’anima, una soglia tra realtà e immaginazione, tra silenzio e narrazione visiva.

Le tematiche della mostra abbracciano un orizzonte vario e affascinante: dai paesaggi e scorci di Palmi omaggio profondo alla città d’origine dell’artista alle suggestioni ispirate a Leonardo da Vinci, simbolo universale di ingegno e bellezza.

Non mancano riflessioni sulla natura e momenti di profonda spiritualità, che si traducono in immagini capaci di toccare corde intime e universali.

Accanto all’attività pittorica, l’artista ha avviato un percorso nel restauro, grazie anche agli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e ai preziosi consigli dello zio restauratore.

Una nuova direzione che arricchisce ulteriormente la sua sensibilità artistica.

L’esposizione si inserisce nel cartellone degli eventi estivi della città ed è un’occasione preziosa per ammirare dal vivo l’evoluzione di una voce artistica che sa raccontare il mondo attraverso lo sguardo autentico di chi, da sempre, si lascia attraversare dalla bellezza.

Per info e aggiornamenti:

📍 Corso Garibaldi 61 – Palmi (RC)

🕡 Dalle 18:30 alle 22:30 | 7–10 agosto 2025