I complimenti del presidente Filippo Mancuso ad Anna De Gaio

“E’ un incarico prestigioso che, da un lato, premia l’impegno finora svolto da Anna De Gaio alla guida della Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale e, dall’altro, riconosce che la Calabria è decisa a fronteggiare le criticità che ostacolano l’eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna”.

Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, commentando l’elezione di nuova coordinatrice della Conferenza delle Presidenti delle Commissioni Pari Opportunità di Regioni e Province Autonome di Anna De Gaio che succede a Dusy Marcolin di Aviano (Presidente CRPO Friuli Venezia Giulia).

Aggiunge Mancuso: “Sul fronte della disoccupazione femminile che anche in Calabria presenta percentuali preoccupanti, siano tutti consapevoli che occorra fare di più e meglio, intervenendo sulla legislazione vigente e stimolando il sistema imprenditoriale pubblico e privato a valorizzare il lavoro femminile, senza cui non solo si acutizzano le diseguaglianze e le ingiustizie ma non si accresce la ricchezza generale.

Grande attenzione questa Presidenza continuerà a prestare al drammatico fenomeno della violenza di genere che incide sulla vita delle donne e sulla stessa qualità della democrazia.

Su questi aspetti, di concerto con la Commissione Pari Opportunità e l’Osservatorio sulla violenza alle donne istituito dal Consiglio regionale a inizio Legislatura, abbiamo già avviato specifici protocolli interistituzionali per ottimizzare la ricognizione puntuale dei casi e, al contempo, ad iniziare, con la disponibilità fattiva della commissaria dell’Aterp, a rendere disponibili delle unità immobiliari per le donne e i loro figli minacciati da soprusi e prepotenze maschili.

Tutto ciò, senza trascurare l’urgenza, per meglio contrastare il fenomeno, di promuovere la cultura della legalità, l’educazione al rispetto della persona umana e soprattutto la prevenzione”.