I complimenti del sindaco Giuseppe Falcomatà alla squadra ‘Virtus Italian Softair’ per il raggiungimento della finale nazionale 2025 ‘Pcr Figt Operation Insubria’

“A nome della città di Reggio Calabria facciamo i complimenti e un grande ‘in bocca al lupo’ alla squadra reggina ‘Virtus Italian Softair’ che parteciperà in Lombardia, alla finale nazionale ‘Pcr Figt, Operation Insubria’, promossa dalla Federazione italiana giochi tattici e dal Comitato regionale Lombardia.

La squadra reggina rappresenterà la Calabria, dopo aver vinto il campionato regionale Pcr, qualificandosi quindi alla fase nazionale.

Siamo lieti che anche in questa disciplina la nostra Reggio Calabria possa vantare appassionati e praticanti in grado di poter competere ai massimi livelli.

Il club ‘Virtus Italian Softair’, infatti, nato nel 2011 è alla quarta finale Pcr a cui partecipano dopo quelle del 2018, 2021 e del 2023”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà