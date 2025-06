I consiglieri comunali Santagati e Mangeruca ringraziano la Regione Calabria per il finanziamento al Comune di Scilla

I consiglieri di minoranza del Comune di Scilla Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca esprimono il loro ringraziamento al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, all’assessore regionale Stefania Caracciolo ed all’On. Francesco Cannizzaro che hanno prontamente attivato la macchina amministrativa regionale per il reperimento di un importante finanziamento per Scilla pari a 333.241,12 euro approvato con decreto n. 8351 del 10 giugno 2025.

“Questo contributo rappresenta una risposta concreta per fornire un aiuto immediato e tangibile alla comunità scillese. A seguito degli eventi meteo-marini e ai fenomeni meteorologici intensi verificatisi dal 19 al 24 dicembre 2024 che hanno provocato danni al promontorio del Castello Ruffo con distacco di materiale lapideo ed al pavimento sud del lungomare, sulla scorta delle segnalazioni pervenute da parte della Commissione prefettizia e dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e del Dipartimento Protezione Civile Regionale, con decreto n. 8351 del 10.06.2025 dello stesso Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici è stato finanziato un programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza nelle due suddette aree di pregio paesaggistico-ambientale, storico-culturale e archeologico. A breve il Comune di Scilla dovrà procedere alla stipula della convenzione e all’avvio delle attività ai fini dell’esecuzione dei lavori” annunciano in un nota i consiglieri comunali di minoranza Santagati e Mangeruca.

“Come consiglieri di minoranza ci metteremo il massimo impegno per mantenere alta l’attenzione sull’intero iter progettuale, di affidamento dei lavori e realizzativo, al fine di assicurare che le risorse stanziate dalla squadra di Governo regionale e nazionale, testimonianza di un concreto interessamento per Scilla, siano utilizzate in modo efficiente e trasparente, nel pieno interesse della collettività. Esprimiamo un profondo ringraziamento per l’efficiente e fattivo lavoro del Presidente Occhiuto, dell’assessore Caracciolo e dell’On. Cannizzaro deputato della Repubblica da sempre attento alle esigenze calabresi e dell’intero Sud Italia. Ribadiamo la nostra massima fiducia nel lavoro delle istituzioni coinvolte, nella collaborazione tra le diverse forze politiche ed allo stesso tempo auspichiamo che questo intervento segni solo l’inizio di una nuova fase di sviluppo e valorizzazione per Scilla”, concludono Santagati e Mangeruca.

I Consiglieri di Minoranza del Comune di Scilla Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca