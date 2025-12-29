I consueti auguri di buone feste da parte del Fiat Club 500 Italia – Coordinamento Reggio Calabria – VIDEO

Reggio Calabria, 29 dicembre 2025 – Come ogni anno non mancano i consueti auguri di buone feste da parte del Fiat Club 500 Italia – Coordinamento di Reggio Calabria,

A fare da cornice al raduno dei cinquecentisti reggini in sede, una tavola rossa imbandita da pandoro e spumanti, simbolo della convivialità e della solidarietà, valori alla base dell’etica del club.

A porgere i più sinceri auguri per il nuovo anno, è stato il presidente Polimeni che ha encomiato tutto lo staff per le iniziative svolte negli ultimi 12 mesi mesi e anticipato prossimi eventi che caratterizzano il 2026 e li vedrà attivamente coinvolti.

Diversi infatti saranno le tappe del Fiat Club 500 di Reggio Calabria per le iniziative solidali presso gli ospedali di Vibo Valentia, Polistena e il Grande Ospedale Metropolitano.

Saranno previsti anche nuovi appuntamenti sulla scia dei successi passati, come il MiniRaduno di Sant’Alessio e le esposizioni presso il centro commerciale Perla dello Stretto, divenuto ormai sede abituale per le mostre del club.

Esso inoltre già a lavoro per il XV Raduno Nazionale che si terrà come ogni anno presso il Lungomare Falcomatà per celebrare le bellezze dello Stretto e radunare gli appassionati dell’auto tra le più iconiche della storia.

Un calendario intenso quello dei cinquecentisti reggini che si lasciano alle spalle un 2025 unico e singolare.