I Fichi di Cosenza DOP protagonisti a Vinitaly and the City tra sapori del territorio e cucina stellata

Le eccellenze autoctone calabresi firmate dal Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP saranno sponsor ufficiale di Vinitaly and the City, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate enogastronomica, in programma dal 18 al 20 luglio 2025 nella straordinaria cornice del Parco Archeologico di Sibari, tra le vestigia della civiltà magnogreca e il profumo della migliore tradizione vitivinicola.

Organizzato da Veronafiere in collaborazione con la Regione Calabria, Arsac e il Parco Archeologico di Sibari, l’evento rappresenta una tappa di grande prestigio nel tour nazionale dedicato al vino e alla cultura del gusto.

Tre giorni di esperienze sensoriali, degustazioni, masterclass e spettacoli che metteranno al centro le produzioni di qualità e i territori da cui nascono.

All’interno dell’area espositiva sarà presente lo stand del GAL Valle del Crati, dove il Consorzio proporrà i suoi prodotti di punta.

I visitatori avranno l’opportunità di conoscerne storia, tecniche di lavorazione, caratteristiche nutrizionali e sensoriali, e soprattutto di gustarne il sapore inconfondibile, sia nella forma tradizionale che nelle sue varianti trasformate.

Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore identitario di un frutto antico, oggi tutelato dalla Denominazione di Origine Protetta e protagonista sempre più apprezzato nella cucina contemporanea e nell’alta gastronomia.

Il viaggio del gusto proseguirà – infatti – nell’area food della manifestazione, dove i Fichi di Cosenza DOP troveranno espressione creativa nelle mani dello chef Daniele Campana, fondatore del celebre locale “Campana Pizza in Teglia” di Corigliano-Rossano.

Considerato tra i massimi interpreti italiani della pizza in teglia, Campana è stato insignito delle “Tre Rotelle” dalla guida Gambero Rosso, massimo riconoscimento per il settore.

Per l’occasione, lo chef proporrà una serie di creazioni esclusive che mettono al centro la melassa di fichi DOP in abbinamento a impasti fragranti e ingredienti selezionati.

Un connubio di sapori che racconta il territorio attraverso l’equilibrio tra tradizione contadina e innovazione gastronomica. La sua presenza garantirà un’esperienza di alto livello capace di sorprendere anche i palati più esigenti.

La partecipazione del Consorzio a un evento di tale prestigio conferma la volontà di investire nella promozione delle eccellenze calabresi in contesti di grande visibilità nazionale. Un’azione strategica che rafforza il ruolo dei Fichi di Cosenza DOP come ambasciatori del gusto e della cultura identitaria del territorio.

Attività finanziata da regione Calabria con finanziamento FEASR-PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1 Annualità 2024