Nei giorni 24 25 e 26 luglio come ogni anno a Bagnara Calabra da ormai sessantuno anni, si svolge la consueta sagra del pesce spada, un evento che attrae migliaia di persone.

La sagra che si terrà giorno 26 nella piazza Matteotti, allestita come una cucina a cielo aperto, dove si possono assaggiare ogni tipo di prelibatezze fatte con il famoso pesce è anticipata dalla sera precedente con la premiazione alla bagnarosità, a circa dieci personalità che hanno contribuito in svariati modi a rendere importante la città; questi premi verranno consegnati direttamente dal presidente della Pro Loco Bruno Ienco.

La sera del 24 luglio in Piazza Matteotti si è svolta la presentazione del libro: I Florio da Bagnara Calabra a Marsala e alla conquista del mondo di Michela Cimmino e Saveria Sesto, alla presenza del sindaco Adone Pistolesi, del presidente della Pro Loco e del presidente della Società Operaia.

Il testo parla della famosa famiglia Florio di Bagnara, che partendo dalla cittadina della Costa Viola, si insediarono in Sicilia a Palermo, avviando una serie di attività imprenditoriali tra cui la produzione del vino Marsala.

A descrivere tutta la vicenda è proprio il vino, che racconta le fatiche, l’intraprendenza di questa famiglia e la presenza delle donne di famiglia Giuseppina, Giovanna e Giulia che affrontano la quotidianità accanto a questi uomini forti e valorosi.

Da Bagnara i Florio daranno lustro all’Italia e al mondo con il vino Marsala e non solo, dimostrando il cosidetto Genius loci che abita in ogni migrante di Calabria che esporta e che radica.