I fratelli reggini Antonino e Manuela Schiavone posano a Milano per lo stilista Korn Taylor

Antonino e Manuela Schiavone, giovani talenti reggini rispettivamente di 13 e 12 anni, sono fratelli, con le stesse passioni: ballo, moda e cinema.

Il loro percorso artistico li ha visti protagonisti in varie città italiane. A Sanremo dove vincono il titolo di “Mister e Miss Baby Fashion Italia”, a Roma dove Manuela conquista il primo posto al concorso di Cinecittà “Ragazza Cinema Ok Junior”. A Palermo sono invece sono risultati finalisti del concorso “Miss e Mister Petit”

Il loro percorso prosegue nella città di Fiuggi dove partecipano al concorso nazionale “Emozioni live 2021” nel quale Antonino conquista la fascia di “Mister cinema emozioni live 2021” e Manuela ottiene invece la fascia di “Miss baby girl spettacolo 2021”

A Milano, capitale della moda e dello stile italiano, hanno invece posato all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II per uno shooting fotografico del brand del noto stilista di origine filippine Korn Taylor, che da qualche tempo a questa parte, si sta distinguendo in Italia, dopo i successi di Londra ed oltre oceano, per le sue particolari creazioni sartoriali.

Antonino e Manuela hanno posato da veri professionisti, indossando con disinvoltura gli abiti dello stilista. Una fantastica esperienza in ambito fashion per i due fratelli che saranno presenti ancora ai prossimi eventi di Korn Taylor, in Italia e all’Estero, per indossare le sue nuove collezioni.