I giovani “attori” del Liceo classico Tommaso Campanella al Festival teatrale Amenanos Neos/Nostos “Concetta Oliveri” di Catania con le “Baccanti” di Euripide

Il nostro Liceo e gli allievi del laboratorio teatrale “Il gioco delle parti” diretto dall’attrice e regista Teresa Timpano giorno 28 maggio hanno partecipato al Festival teatrale Amenanos Neos/Nostos “Concetta Oliveri” di Catania, prestigiosa competizione di rilievo internazionale, organizzata dall’associazione culturale “Tetide”, che coinvolge studenti e istituti scolastici chiamati a misurarsi nello studio e quindi nella messinscena di testi classici greci o latini.

Il Laboratorio teatrale rientra tra le attività cocurricolari del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) promosse dal Liceo Classico “T. Campanella” e pienamente sostenute dalla Dirigente Carmen Lucisano, attività che, pur non essendo parte del curriculum scolastico obbligatorio, lo completano e lo arricchiscono, contribuendo alla crescita globale degli studenti.

Il teatro favorisce: la comunicazione efficace, il lavoro di squadra, l’empatia e l’ascolto, la creatività e il pensiero critico, il problem solving. Sono tutte competenze chiave valorizzate dal PNRR nella Missione 4 (Istruzione e Ricerca), in particolare nelle azioni che riguardano la formazione delle nuove generazioni.

Non è la prima volta che il nostro Liceo partecipa al Festival: l’anno scorso con la rappresentazione delle “Eumenidi” di Eschilo, gli allievi hanno conquistato il podio d’argento.

Anche per questa edizione sono stati selezionati, oltre al nostro, altri venti istituti scolastici di provenienza nazionale e internazionale; sono gli studenti i veri protagonisti sulla scena davanti al pubblico e a una giuria che attribuirà premi e menzioni qualificanti alle diverse esibizioni.

I nostri giovani attori, che con entusiasmo ormai da tre anni seguono le attività del laboratorio teatrale hanno interpretato la tragedia “Baccanti” di Euripide, testo complesso e ricco di spunti di riflessione.

Gli allievi, seguiti dalla regista Teresa Timpano e dalla docente referente del progetto, Maria Gabriella Marino, hanno letto e studiato il testo procedendo a una sua rielaborazione e attualizzazione consapevoli di entrare in scena per confrontarsi con altri studenti in un contesto internazionale.