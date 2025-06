I giovani democratici di Reggio Calabria esprimono sostegno alla candidatura di Giuseppe Panetta a Segretario Metropolitano.

La comunità dei Giovani Democratici di Reggio Calabria che sta vivendo una nuova fase fondativa guarda con favore e con rinnovato entusiasmo alla candidatura di Giuseppe Panetta a Segretario Metropolitano del Partito Democratico.

Sarà l’occasione per riportare al centro del dibattito le questioni giovanili e contribuire alla maturazione di una visione unitaria all’interno del partito, che tenga conto del lavoro svolto sui territori e delle prospettive di sviluppo da perseguire.

Adesso, serve strutturarsi in modo capillare e mettere in campo un percorso che sappia guidare i gruppi locali nella costituzione di un’alternativa alla destra, ponendo la Calabria e, in particolare, le nuove generazioni al centro del cantiere delle idee.

I giovani democratici reggini sono pronti a impegnarsi per essere protagonisti di questo processo di crescita che interesserà il Partito Democratico e chiedono, con forza, di essere coinvolti ad ogni livello.

Le parole contenute nella mozione presentate da Panetta ci fanno ben sperare nella Ri-generazione del partito, già promossa dal Segretario Regionale Nicola Irto.

Pronti ad affrontare questa nuova sfida. Assieme.